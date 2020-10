De Colruyt-groep is op zoek naar 2.000 tijdelijke werkkrachten om de komende maanden de gevolgen van de coronapandemie te helpen opvangen. De retailer richt zich onder meer op tijdelijk werklozen.

De extra mensen zijn nodig voor de extra drukte in de winkels, maar ook omdat steeds meer Colruyt-werknemers door ziekte of quarantainemaatregelen uitvallen. 'We lanceren een warme oproep naar mensen uit zwaar getroffen sectoren, die momenteel tijdelijk werkloos zijn, om te komen werken in de winkels, de logistieke distributiecentra en de productieateliers van de groep', luidt het in een persbericht. De groep verwacht dat de nood aan extra tijdelijke tewerkstelling gemiddeld drie maanden kan aanhouden.

Kandidaten kunnen zich aanmelden via het e-mailadres samensterk@colruytgroup.com.

De extra mensen zijn nodig voor de extra drukte in de winkels, maar ook omdat steeds meer Colruyt-werknemers door ziekte of quarantainemaatregelen uitvallen. 'We lanceren een warme oproep naar mensen uit zwaar getroffen sectoren, die momenteel tijdelijk werkloos zijn, om te komen werken in de winkels, de logistieke distributiecentra en de productieateliers van de groep', luidt het in een persbericht. De groep verwacht dat de nood aan extra tijdelijke tewerkstelling gemiddeld drie maanden kan aanhouden.Kandidaten kunnen zich aanmelden via het e-mailadres samensterk@colruytgroup.com.