Circulife helpt bedrijven om de levenscyclus van hun elektronische toestellen efficiënt te beheren. Het platform beslaat het hele proces, van aankoop en gebruik tot herstel, hergebruik en ESG-rapportering inclusief CO2-reductie.

Elektronisch afval is een groeiend probleem. Dat wil de start-up Circulife mee verhelpen met een zelf ontwikkeld digitaal platform. Dat begeleidt bedrijven bij het volledige levenscyclusbeheer van hun elektronische toestellen, van de aankoop tot de verwerking wanneer het toestel niet meer wordt gebruikt. In de eerste plaats zijn dat smartphones en laptops, maar Circulife wil uiteindelijk zowat alle elektronische toestellen van ondernemingen monitoren.

“Veel bedrijven hebben geen gestructureerd systeem voor het beheer van hun apparatuur”, legt oprichter en CEO Virginie Versavel uit. “Ze kopen toestellen aan, gebruiken ze ad hoc en laten herstelopties vaak onbenut. Wij brengen daar verandering in.” Op het onlineplatform registreren bedrijven eerst de serienummers van hun elektronische toestellen. Dat kan met een op zichzelf staande applicatie of door de integratie met bestaande assetmanagementsoftware. Vervolgens kunnen ze de volledige levenscyclus van die toestellen monitoren en beheren.

De expertise van Circulife is grotendeels gebaseerd op Versavels achtergrond in operationele leasing, waar zij ervaring opdeed met ICT-, healthcare- en industriële apparatuur. “In de leasingsector worden toestellen vaak na een bepaalde periode doorverkocht of opnieuw verhuurd. Maar 90 procent van de bedrijven koopt hun apparatuur, en voor hen bestaat er geen transparante opvolging. Dat gat vullen wij nu op.” Het businessmodel van Circulife is gebaseerd op een licentieformule. Bedrijven betalen jaarlijks een bedrag, afhankelijk van het aantal toestellen die ze registreren en beheren via het platform.

Drie cruciale fases

Circulife biedt bedrijven ondersteuning in drie cruciale fasen. De eerste is aankoop en advies. Virginie Versavel: “Wij helpen op basis van neutraal marktonderzoek en expertise die ik in mijn vorige carrière opbouwde bij het maken van de beste aankoopkeuzes. Via het platform kunnen bedrijven bijvoorbeeld groepsaankopen doen om betere tarieven te verkrijgen en krijgen ze direct inzicht in de verwachte levensduur en restwaarde van toestellen.”

‘Veel bedrijven kopen toestellen aan, gebruiken ze ad hoc en laten herstelopties vaak onbenut’ Virginie Versavel, Circulife

Tijdens de tweede fase, gebruik en herstel, biedt het platform advies bij defecten, zoals de vraag of een toestel nog onder een fabrieksgarantie of verzekering valt. Daarnaast krijgen bedrijven toegang tot erkende herstellers, zodat toestellen gerepareerd kunnen worden en onnodige vervanging wordt vermeden. In de derde, end of life en hergebruik, biedt de start-up verschillende opties om toestellen een tweede leven te geven. “Bijvoorbeeld via doorverkoop, donatie aan sociale organisaties of recycling”, zegt Virginie Versavel. Daarbij ontvangen bedrijven bij de levenscyclus van hun toestellen ook een ESG-impactrapport.

Duurzaamheidsrapportering

De komende jaren wil Circulife zijn focus op elektronische apparaten verbreden, van smartphones, tablets en laptops tot industriële machines en zelfs medische apparatuur, waarvoor een proefproject loopt. “Smartphones hebben in een bedrijf vaak een levensduur van amper twee tot drie jaar, waardoor ze een goed voorbeeld zijn van hoe ons platform werkt”, zegt Virginie Versavel. “Maar we krijgen ook vragen over zonnepanelen, laadpalen en e-bikes. Uiteindelijk willen we een onestopshop creëren waar alle elektronica op een erkende manier wordt aangekocht, opgevolgd en hergebruikt.”

Voor bedrijven die onder de CSRD-wetgeving voor duurzaamheidsrapportering vallen en binnenkort verplicht of vrijwillig rapporteren, is het aanbod van de start-up een handige oplossing. “Veel ondernemingen focussen nu op zonnepanelen of elektrische wagenparken, maar CO2-reductie vraagt een bredere aanpak. Wij helpen hen om met circulair beheer van hun IT- en elektronische apparatuur direct impact te maken”, aldus Virginie Versavel. “Het spreekt voor zich dat 50 smartphones minder impact hebben dan wanneer je er 2.000 een tweede leven geeft, zeker lokaal.”

De ESG-impactberekeningen van Circulife gebeuren in samenwerking met het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO), waarmee het platform een competitie won. Dankzij de samenwerking kan het Mechelse bedrijf de CO2-uitstoot na verkoop van een product berekenen, inclusief het gebruik, het onderhoud en de afdanking door de eindgebruiker. Dat biedt ook waardevolle inzichten voor verzekeraars, banken en telecombedrijven. Het jonge bedrijf werkt samen met socialetewerkstellingspartners voor herstellingen en dataverwijdering. “Bedrijven kunnen kiezen om toestellen lokaal te verkopen of te doneren. Wij zorgen ervoor dat dit gebeurt via erkende kanalen, inclusief veilige dataverwijdering en certificering”, benadrukt de CEO.

Groeiplannen

Sinds de oprichting in 2023 groeit Circulife snel. Naast de opstartsubsidie van het innovatieagentschap Vlaio en VITO ontving het bedrijf in februari een Interreg Noordwest-Europa-subsidie, waardoor het samenwerkt met overheden en partners in België, Nederland, Duitsland, Ierland en Frankrijk. Dat project richt zich op de circulaire aankoop en verwerking van IT-apparatuur en werkkledij. “Binnen dat consortium bekijken we hoe bedrijven met fabrikanten kunnen onderhandelen over duurzame aankopen, herstel tijdens de levensduur en end-of-lifeverwerking”, vertelt Versavel. Circulife brengt hierbij volumes en impact in kaart om fabrikanten te stimuleren tot duurzamere productie- en verkoopmodellen.

Het bedrijf wil uiteindelijk ook uitbreiden naar healthcare- en industriële apparatuur en nauwer samenwerken met fabrikanten om toestellen modulair en herstelbaar te maken in een kringloopsysteem. “Momenteel zijn veel toestellen verlijmd, waardoor herstellingen of het recupereren van grondstoffen die erin zitten moeilijk en duur zijn. We kijken eventueel naar samenwerkingen met partijen met innovatieve oplossingen, zoals robotarmen voor een efficiënte demontage”, zegt Versavel.

Om de groei te ondersteunen, breidt Circulife het team uit. Momenteel bestaat het bedrijf uit vier medewerkers, met een focus op softwareontwikkeling, ESG-rapportering en technische expertise. “We zijn volop bezig om ons platform verder te verfijnen en onze website te verbeteren. De circulaire economie is in opmars, en wij willen bedrijven helpen om daarop in te spelen”, besluit Virginie Versavel.