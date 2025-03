Bedrijven zoals ASML of Phillips doen ongetwijfeld een belletje rinkelen. Ze vormen het hart van een bloeiende economie rond de Nederlandse stad Eindhoven. De Vlaamse wetenschapster Silvia Lenaerts is een sleutelfiguur in die zogenaamde ‘Brainport Eindhoven’. Zij is rector magnificus van de Technische Universiteit Eindhoven. Die universiteit moet al die snelgroeiende bedrijven van nieuw talent voorzien.