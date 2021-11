Het aandeel van Resilux is vrijdagmiddag na heropening van de beurshandel meteen ruim 30 procent hoger geschoten. Martkregulator FSMA had de handel geschorst in afwachting van de brede verspreiding van het persbericht over de overname van het bedrijf door ondernemer Pascal Vanhalst.

Ondernemer Pascal Vanhalst neemt via zijn familiale investeringsvennootschap Quva een belang van 57,51 procent in Resilux over van de eigenaars. De West-Vlaamse ondernemer legt daarvoor 235 euro per aandeel op tafel. Het bod waardeert het volledige bedrijf op 475,8 miljoen euro, zo becijferde Bloomberg. De deal voor het belang van ruim 57 procent komt zo uit op ruim 270 miljoen euro. Via een verplicht overnamebord op de resterende beursgenoteerde aandelen wil Vanhalst de producent van voorvormen voor pet-flessen vervolgens van de beurs halen.

Quva zal het belang van 57,51 procent via een nieuwe, nog op te richten dochtervennootschap ('Bidco') overnemen van de familie De Cuyper. Vanhalst zal de deal in cash betalen. De deal zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 afgerond worden, na de nodige goedkeuringen. Daarna volgt het verplichte overnamebod aan dezelfde prijs per aandeel.

De prijs ligt 38,6 procent hoger dan de slotkoers van donderdag. Enkele minuten na de heropening van de handel op het middaguur, staat een winst van ongeveer 33 procent tot ongeveer 225 euro op het koersenbord.

Co-CEO's

De familie De Cuyper blijft wel aan boord van Resilux. Co-CEO's Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper zullen een deel van de opbrengsten van de overname herinvesteren in 'Bidco'. Dat vehikel zal nadien voor 85 procent in handen zijn van Quva en voor 15 procent in handen van de vennootschappen van de De Cuypers. 'Daarenboven dienen zij gedurende minstens 12 tot 24 maanden actief te blijven als co-CEOs binnen de Resilux Groep', klinkt het in het persbericht.

De familie Vanhalst rondde begin oktober de verkoop van haar belang van 40 procent in de Waregemse wereldspeler in onderdelen voor vorkheftrucks TVH Parts aan D'Ieteren af. De autodienstengroep telde daarvoor 1,172 miljard euro neer.

