BEKIJK – ‘België mogelijk doelwit’: studiogesprek met David Criekemans over de Russische dreiging in verdeeld Europa

Europa moet zich op alle fronten versterken, zeker nu over drie weken een Amerikaanse president aan zet komt die het bondgenootschap met Europa ter discussie stelt. Maar is er voldoende eensgezindheid binnen het gepolariseerde Europa om de krachten te bundelen? Professor David Criekemans, expert in geopolitiek en internationale betrekkingen, licht in onze studio de mogelijke scenario’s toe en legt uit welke prioriteiten de Europese politiek in 2025 moet stellen.