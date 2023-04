Momentumbeleggen met ETF’s

Bij momentumbeleggen moet een portefeuille vaak worden gewijzigd, wat veel transactiekosten meebrengt. ETF’s nemen die taak uit handen.

Het momentumeffect maakt gebruik van het feit dat financiële markten niet altijd efficiënt zijn. Dat komt omdat investeerders vaak met vertraging reageren op nieuws en de koers nog een tijd dezelfde richting van de maanden daarvoor blijft uitgaan. Zo zijn er altijd laatkomers die een koerstrend nog een tijd doen aanhouden, zelfs als zijn de onderliggende fundamenten verslechterd. Ook institutionele investeerders dragen bij aan het momentumeffect. Het fenomeen van window dressing maakt dat ze vooral beurswinnaars kopen en daarmee de trend versterken.

iShares Edge MSCI World Momentum Factor ETF

Beurs: Xetra

ISIN-code: IE00BP3QZ825

Beheersvergoeding: 0,3%

Ticker: IS3R GY

Deze tracker van de uitgever BlackRock schaduwt de MSCI World Momentum Index en heeft meer dan 1,6 miljard dollar onder beheer. De onderliggende index telt 370 bedrijven tegenover meer dan 1.500 in de MSCI World. De Momentum Index presteert sinds 2014 35 procent beter dan de MSCI World. De tracker heeft verschillende noteringen, maar voor Europese beleggers is die op Xetra het interessantst. Het is een fysieke tracker en inkomsten uit dividenden worden herbelegd.

Een alternatief is de Xtrackers MSCI World Momentum ETF, die dezelfde index schaduwt. Die noteert met het tickersymbool XDEM en de ISIN-code IE00BL25JP72 op Xetra. De ETF van uitgever DWS Investments is met 730 miljoen dollar onder beheer iets kleiner dan de tracker van BlackRock, maar heeft een lagere beheersvergoeding van 0,25 procent.

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor ETF

Beurs: Xetra

ISIN-code: IE00BQN1K786

Beheersvergoeding: 0,25%

Ticker: CEMR GY

Deze tracker schaduwt de MSCI Europe Momentum Index, die 122 bedrijven telt, en heeft 422 miljoen dollar onder beheer.

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF

Beurs: Xetra

ISIN-code: IE00BD1F4N50

Beheersvergoeding: 0,2%

Ticker: QDVA GY

Deze ETF’s heeft 267 miljoen dollar onder beheer. De tracker schaduwt de MSCI USA Momentum Index, die 125 posities telt.