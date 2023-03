Hoop voor Nokia

Hoe vaak kan een bedrijf vallen en weer openstaan? Aan Nokia te zien, kan dat meermaals.

Tot 2012 was het bedrijf de marktleider in mobiele telefoontoestellen. Ooit werkten er meer dan 130.000 personen. De omzet bedroeg 50 miljard euro in 2007. Sinds dat topjaar ging het bergafwaarts. Eerst was er de veel te duur betaalde overname van het Amerikaanse Navteq. In 2013 verkocht Nokia noodgedwongen bijna alle activiteiten aan Microsoft. Het bedrijf werkte vooral door op netwerkinfrastructuur en navigatiediensten en nam in 2015 het Franse Alcatel-Lucent over. Het navigatiebedrijf onder de naam HERE werd verkocht en dat leverde Nokia een mooi extraatje op. Maar dan volgden weer een aantal magere jaren. Tot er alweer een heropstanding merkbaar werd vanaf 2020.

Onlangs raakte bekend dat Nokia weer eigen aandelen gaat inkopen. De algemene vergadering van 4 april keurde ook de uitbetaling van een maximumdividend van 0,12 euro per aandeel goed. De recent bekendgemaakte cijfers laten weer plaats voor hoop op hogere koersen. We gaan dus à la hausse: defensief met een geschreven put en agressief met een gekochte call.

Geschreven put

Schrijf de put Nokia september met uitoefenprijs 5,00 euro @ 0,59 euro

Rond 4,30 euro ligt een stevige steun onder de koers. Bij 4,80 wacht een weerstand. De uitoefenprijs van dit contract ligt net boven die weerstand. We halen daar een mooie premie van 59 euro (100 x 0,59) binnen. Zolang de aandelenkoers van Nokia hoger blijft dan 4,41 euro (5 – 0,59), maken we winst. Die is maximaal vanaf een koers van 5 euro. Dan blijft de volledige premie van 59 euro van de putschrijver. Mocht Nokia de markt weer teleurstellen, dan kan de koers in eerste instantie zakken tot 4,30 euro. In dat geval rekenen we af tegen 5 euro (uitoefenprijs) verminderd met 0,59 euro (de premie).

Gekochte call

Koop de call Nokia december met uitoefenprijs 5,00 euro @ 0,21 euro

De eerste weerstand rond 4,80 euro is niet echt stevig. Bij een positieve beursstemming kan de koers vlot richting de volgende weerstand op 5,15 euro gaan. Maar dan is dit contract nog niet winstgevend. Daarvoor moet de koers boven 5,21 euro geraken (5 + 0,21). Dat is een spurtje met een hellingsgraad van 21 procent. Op de grafieken wacht pas een stevige weerstand op 5,32 euro. Ongeveer zeven jaar geleden betaalden beleggers nog 7 euro voor dit aandeel. In dat geval is dit contract intrinsiek 2 euro waard.