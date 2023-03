Tip van de week: McEwen Mining

Het operationele herstel in de edelmetalenproductie is reëel en zal dit jaar een versnelling hoger schakelen.

De stichter en hoofdaandeelhouder van McEwen Mining, Robert McEwen (17,8%), is na de enorme koersval van de jongste jaren op zoek naar eerherstel. De eerste katalysator is het aanpakken van de productieproblemen en meer exploratiesuccessen boeken.

De Canadezen hebben drie mijnen in productie (belang van 49% in San José in Argentinië, Fox Complex in Canada en Gold Bar in de Verenigde Staten) en twee projecten in ontwikkeling (uitbreiding Fox Complex en Fenix).

De jaarproductie strandde vorig jaar op 133.300 troyounce goudequivalenten, een daling met 13,7 procent tegenover 2021 en onder de verlaagde vork van 134.600 tot 141.600 troyounce door onverwachte productieproblemen in Fox Complex. De productie bedroeg er in 2022 36.650 troyounce goudequivalenten (+21,9% tegenover 2021) tegen totale productiekosten van 1.465 dollar per troyounce (+0,3%). Voor 2023 stijgt de capaciteit dankzij aanpassingen in het werkproces en wordt 42.000 tot 48.000 troyounce goudequivalenten productie verwacht tegen een 15 procent lagere kostprijs. De productie kan op termijn klimmen naar 80.000 troyounce tegen totale productiekosten van 1.250 dollar per troyounce.

Gold Bar in Nevada produceerde een tegenvallende 26.620 troyounce goudequivalenten (-39% tegenover 2021) tegen hoge totale productiekosten van 1.989 dollar per troyounce (+13%). Een andere mijncontractor en hogere ertsgraden zullen de productie in 2023 optrekken tot 42.000 tot 48.000 troyounce goudequivalenten tegen 15 procent lagere productiekosten.

In San José zakte de productie met 10 procent tot 69.130 troyounce goudequivalenten tegen totale productiekosten van 1.714 dollar per troyounce (+6,9%). Voor 2023 wordt op een bijdrage gerekend van 66.000 tot 74.000 troyounce goudequivalenten. Op groepsniveau geeft dat 150.000 à 170.000 troyounce goudequivalenten.

Het nettoverlies vorig jaar van 81,1 miljoen dollar (56,7 miljoen in 2021) is vooral een gevolg van de forse investeringen (61 miljoen dollar) in Los Azules. De versnelde ontwikkeling van het koperproject is de tweede katalysator voor een koersommekeer. Het dochterbedrijf McEwen Copper haalde in 2021 en 2022 tegen 10 dollar per aandeel 81,9 miljoen dollar op, waarvan McEwen 40 miljoen op zich nam. Nuton, een technologiebedrijf van Rio Tinto, investeerde 25 miljoen dollar. Sindsdien wordt met de nieuwste ontginningstechnieken van Nuton een maximaal productief en milieuvriendelijk kopermijnplan ontwikkeld. In februari volgde een nieuwe kapitaalsronde, tegen 18,75 dollar per aandeel McEwen Copper. Nuton investeerde 30 miljoen dollar, maar ook de autoproducent Stellantis investeerde 30 miljard Argentijnse peso (140 miljoen dollar). McEwen Mining bouwde tijdens de laatste financiering zijn belang in McEwen Copper af van 68 procent naar 51,9 procent.

De schuldpositie wordt met 25 miljoen dollar verlicht tot 40 miljoen en de eerste fase van het Fenix-project in Mexico kan zonder kapitaalverhoging worden gebouwd. In 2022 nam Rio Tinto een optie voor een belang van 60 procent in Elder Creek, een koperexploratieproject van McEwen Copper in de Verenigde Staten.

Conclusie

Op basis van de laatste financieringsronde dekt het belang in McEwen Copper 5,7 dollar per aandeel McEwen Mining. Het herstel van de jongste maanden reflecteert de doorbraak bij Los Azules nog maar deels. Het operationele herstel in de edelmetalenproductie is reëel en zal dit jaar een versnelling hoger schakelen. Zelfs zonder significante stijging van de goudprijs kan het aandeel de komende twaalf maanden richting 12 tot 15 dollar.





Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 7,63 dollar

Ticker: MUX US

ISIN-code: US58039P3055

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 361,9 miljoen dollar

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: -11%

Koersverschil sinds jaarbegin: +30%

Dividendrendement: –