Tip van de week: Ball Corporation

Ball Corporation werd in 1880 opgericht en is uitgegroeid tot de grootste fabrikant van aluminium verpakkingen in de wereld. Het bedrijf telt circa 21.000 werknemers en heeft zestig fabrieken in 26 landen. Vorig jaar produceerde Ball 109 miljard aluminium blikjes, spuitbussen en bekers voor de drankenindustrie, persoonlijke verzorging en huishoudelijke producten. Het heeft langlopende contracten met de meeste grote consumentenbedrijven, waaronder AB InBev, Heineken, Coca-Cola, Pepsico, Unilever en Carlsberg.

Daarnaast levert het concern hoogwaardige technologie voor de lucht- en ruimtevaart. Die tak was vorig jaar goed voor 13 procent van de concernomzet van 15,4 miljard dollar. De verpakkingsactiviteiten waren verantwoordelijk voor 87 procent van de omzet. Aluminium drankblikjes vormen de belangrijkste productlijn. De marktpositie is daarin zeer sterk, met een geschat marktaandeel van 37 procent in Noord-Amerika, 39 procent in Europa/Midden-Oosten en 46 procent in Zuid-Amerika. Met een operationele winstmarge van 8 tot 9 procent en een rendement op het eigen vermogen van ruim 20 procent is Ball goed winstgevend. Door de jaren heen is het bedrijf sterk gegroeid, mee dankzij overnames. Zo lag de gemiddelde omzetgroei sinds 2000 op circa 6,7 procent per jaar. Het bedrijfsresultaat (ebit) ging met gemiddeld 8,3 procent per jaar vooruit.

Vorig jaar halveerde de koers. Het aandeel noteert nog steeds circa 40 procent onder de historische piek. Dat levert voor beleggers kansen op, want de oorzaken van de koersval zijn niet bedrijfsspecifiek. Sommige afnemers hebben hun consumentenprijzen met 20 procent verhoogd en daardoor gaan er minder blikjes over de toonbank. Ball zag de afzet van drankblikjes vorig jaar met slechts 0,8 procent toenemen. In het vierde kwartaal was zelfs sprake van een krimp van 6,1 procent. Ook in het eerste kwartaal van 2023 daalde de afzet (-6,7%). Exclusief Rusland daalden de verkopen in de eerste drie maanden met 1,4 procent. Op vergelijkbare basis liep de kwartaalwinst terug met bijna 14 procent naar 217 miljoen dollar.

De prijzen die Ball rekent, zijn gekoppeld aan de producentenprijsindex. Het bedrijf verwacht de hogere kosten met enige vertraging door te kunnen rekenen. De volumes zullen in de loop van het jaar weer wat aantrekken en over het hele jaar – exclusief Rusland – licht toenemen. Daarnaast verwacht Ball de langtermijndoelstelling van een jaarlijkse 10 tot 15 procent groei van de winst per aandeel dit jaar te kunnen waarmaken, inclusief de gemiste Russische inkomsten.

Klanten kiezen steeds vaker voor aluminium vanuit duurzaamheidsoverwegingen. De vraag zal op de lange termijn naar verwachting met 4 tot 6 procent per jaar toenemen. Ball heeft daar de afgelopen jaren op ingespeeld door nieuwe fabrieken te bouwen. De investeringspiek is achter de rug. Ball gaat daarom meer geld terugsluizen naar de aandeelhouders via de inkoop van eigen aandelen en de schulden verlagen. Eind dit jaar moet de nettoschuld/ebitda-ratio richting 3,5 of lager. Daarbij is geen rekening gehouden met de eventuele verkoop van de luchtvaarttak, die Ball naar verluidt voor ruim 5 miljard dollar in de etalage heeft gezet.

Conclusie

Ball heeft een sterke marktpositie en profiteert van de duurzaamheidstrend. De waardering is door de koersval flink gedaald, van ruim 22 keer de winst naar 16,5 op basis van de consensus voor 2024. Voor 2025 zakt de koers-winstverhouding naar 14,5. Er is ruimte voor een herwaardering, want de volumedruk is tijdelijk en het businessmodel heeft zich bewezen.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 56,91 dollar

Ticker: BLL US

ISIN-code: US0584981064

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 18,3 miljard dollar

K/w 2022: 22,5

Verwachte k/w 2023: 19

Koersverschil 12 maanden: -39%

Koersverschil sinds jaarbegin: +6%

Dividendrendement: 1,4%