Te veel onzekerheden bij Intel

Intel was jarenlang de marktleider in het segment van de processors voor pc’s en laptops. Maar de halfgeleidermarkt is het voorbije decennium sterk geëvolueerd en in snel groeiende niches als mobiele communicatie, automotive, gaming, datacenters en kunstmatige intelligentie heeft Intel zich de kaas van het brood laten eten door Qualcomm en Nvidia. Zelfs in de klassieke kernsegmenten verloor Intel marktaandeel aan AMD.

Na een opleving tijdens de coronapandemie zit de pc-verkoop weer in het slop. Het lopende tweede kwartaal wordt voor Intel het zesde opeenvolgende met een lagere omzet. De halfgeleiderproducent boekt ook al drie kwartalen op een rij verlies. De CEO, Pat Gelsinger, wil voortaan inzetten op een foundry-bedrijfsmodel, waarbij Intel, net als marktleider TSMC, halfgeleiders voor derden zal produceren. Intel hoopt een deel van de omzet bij het Taiwanese bedrijf weg te snoepen. Daarvoor rekent het op bedrijven die de geopolitieke risico’s willen spreiden door hun chips door een westers bedrijf te laten maken. Maar de overgang naar een nieuw bedrijfsmodel zal veel tijd en vooral ook veel geld vergen.

Intels vrije kasstroom is negatief, waardoor werd beslist voor het eerst sinds 2000 het dividend te verlagen, en wel met 65 procent. Daardoor is het rendement op het aandeel gedaald naar 1,5 procent. Intel beschikt over 27,5 miljard aan liquiditeiten, maar heeft ook 50,3 miljard dollar schulden. Het nieuwe bedrijfsmodel impliceert hoge kapitaaluitgaven door de bouw van nieuwe fabrieken tussen nu en 2026. Intel wil dit jaar 3 miljard dollar besparen. Tegen 2025 moet dat gecumuleerd oplopen naar 8 tot 10 miljard dollar. Intel wil ook profiteren van de AI-hype door een deel van zijn aandelen in Mobileye (software voor zelfrijdende auto’s) te verkopen. Dat moet ongeveer 1,6 miljard dollar opleveren.

Conclusie

De winstschattingen voor het lopende boekjaar lopen sterk uiteen, met een gemiddelde van 0,4 dollar per aandeel. Intel noteert tegen 3 keer de omzet en 19 keer de verwachte winst van volgend jaar. Het aandeel blijft risicovol, omdat er geen enkele garantie is dat het nieuwe bedrijfsmodel een succes wordt.





Advies: verkopen

Risico: gemiddeld

Rating: 3B

Koers: 33,1 dollar

Ticker: INTC US

ISIN-code: US4581401001

Markt: Nasdaq

Beurskapitalisatie: 132,1 miljard dollar

K/w 2022: 18

Verwachte k/w 2023: 83

Koersverschil 12 maanden: -12%

Koersverschil sinds jaarbegin: +24%

Dividendrendement: 1,5%