Nog geen instapkans voor Vestas

Het herstel naar een gezonde winstgevendheid is nog lang, maar toch boekte Vestas in het eerste kwartaal een succesje. Tegen de verwachtingen in behaalde de windturbinemaker een positieve winstmarge, die een nettowinst van 16 miljoen euro opleverde. Daarmee verantwoord je de beurskapitalisatie van 26 miljard euro niet, maar het einde van de verliesreeks is een opsteker na het nettoverlies van 1,52 miljard euro in 2022. De relatief hoge beurskapitalisatie verraadt dat een verder herstel van de rendabiliteit al in de beurskoers verrekend is, zodat het voor beleggers nog altijd wachten is op nieuwe instapkansen.

Vestas blijft de wereldleider in de sector, met vorig jaar een marktaandeel van 28 procent in de installatie van nieuwe turbines op land en op zee. In het eerste kwartaal scoorde het bedrijf voor 3.300 megawatt aan nieuwe orders. Het orderboek steeg met 1,8 miljard euro tot 50,7 miljard euro, bestaande uit 20 miljard orders voor turbines en uit ruim 30 miljard euro aan onderhoudscontracten. Het dikke orderboek en de sterke marktpositie staat garant voor geruststellende omzetcijfers. Over heel 2023 bevestigde het bedrijf de omzetverwachtingen van 14 tot 15,5 miljard euro, bij een winstmarge tussen -2 en 3 procent.

De verkoop van windturbines blijft nog een verlieslatende activiteit. De sector slaagde er vorig jaar niet in de hogere kosten door te rekenen in de eindprijzen. De sector is ook toe aan een verdere standaardisering en vereenvoudiging van het aanbod. Een te complexe catalogus zorgt voor extra kostendruk en een hoger risico op productiefouten. De sector staat voor de uitdaging om de activiteiten meer schaalbaar te maken, zodat de stijgende vraag naar windenergie kan worden omgezet in klinkende munt voor de aandeelhouders. Zo zou de vraag naar offshore windturbines in de periode 2022-2025 met 35 tot 40 procent groeien.

De sector maakt ook werk van meer prijsdiscipline. Vorig jaar stegen de turbineprijzen van Vestas gevoelig, om in het eerste kwartaal opnieuw flink terug te vallen. Vestas wijst de prijsdaling toe aan een groot order in Brazilië dat tegen lagere prijzen gebeurde. “De onderliggende prijszetting en winstgevendheid blijven verbeteren. In 2025 is een marge van 10 procent op het niveau van de bedrijfswinst realistisch”, zegt het management. Vestas wil daarbij sneller groeien dan de markt, met een rendement op ingezet vermogen van gemiddeld 20 procent over de cyclus. Voorlopig zijn dat eerder ambities dan realistische verwachtingen.

De dikke portefeuille onderhoudscontracten legt een bodem leggen onder de resultaten van Vestas. In het eerste kwartaal verdiende het bedrijf in de onderhoudsdivisie een winstmarge van 22,7 procent op een omzet van 806 miljoen euro. Ook Vestas werd de jongste jaren geplaagd door een oplopende factuur van onderhouds- en herstellingskosten die binnen de afgeleverde fabrieksgarantie vielen, maar het ergste lijkt achter de rug. Vestas speelt een leidende rol in een onderhoudsmarkt die met 8 tot 10 procent per jaar blijft groeien.

Conclusie

De resultaten van Vestas zijn aan de beterhand, dankzij het herstel van de omzet en een betere prijsdiscipline. Toch is de weg naar een gezonde winstgevendheid nog lang en kampt de sector nog met een hoog risicoprofiel. Beleggers kijken door de moeilijkheden heen en houden rekening met een stevig herstel van de winstgevendheid, zodat instapkansen achterwege blijven. De sector geniet van gunstige perspectieven op lange termijn, maar Vestas heeft nog te veel werk op de plank om al enthousiast te worden over het aandeel. Het advies blijft houden.

