Lezersvraag: wordt First Quantum Minerals weldra overgenomen?

De Canadese koperproducent First Quantum Minerals werd onlangs benaderd door Barrick Gold voor een overname. Is een koopadvies op zijn plaats?

De voorbije twaalf maanden waren uitermate bewogen voor de Canadese koperproducent First Quantum Minerals. Een lang aanslepende, zenuwslopende onderhandeling met de Panamese overheid over een nieuwe concessie voor de uitbating van de koper- en goudmijn Cobre Panama mondde op 8 maart 2023 uit in een akkoord. Hoewel de Canadezen heel wat toegevingen moesten doen, biedt de concessie een duidelijk juridisch en fiscaal kader voor de komende decennia.

Het akkoord voorziet in een eenmalige bijdrage door de Canadezen aan extra belastingen voor de periode tot eind 2022 van 395 miljoen dollar. Vanaf 2023 betaalt First Quantum, door een combinatie van belastingen, voorheffingen en een op basis van de nettowinst gebaseerde royalty van 12 tot 16 procent, jaarlijks minimaal 375 miljoen dollar. Er is een ingebouwd beperkt beschermingsmechanisme in geval van lage koperprijzen. De concessie geldt voor twintig jaar, met de mogelijkheid voor nogmaals twintig jaar, en daarna nog langer voor de levensduur van de mijn. Sindsdien is het van oudsher volatiele aandeel in rustiger vaarwater terecht gekomen.

De deal was cruciaal voor First Quantum, vermits Cobre Panama ruim 40 procent van de jaarlijkse koperproductie aanlevert: 350.000 à 380.000 ton verwacht in 2023 op een verwacht groepstotaal van 770 à 840.000 ton.

De nieuwe concessie gaf voldoende vertrouwen aan Barrick Gold om toenadering te zoeken voor een overname. Hoewel de Canadezen de poging afblokten, is het een zoveelste signaal dat de grote mijnbouwbedrijven koortsachtig op zoek zijn naar extra blootstelling aan koper als cruciale grondstof voor de wereldwijde elektrificatie van de energiebevoorrading.

First Quantum is als zesde grootste koperproducent wereldwijd een aantrekkelijke partij. De Canadezen maken vorderingen om organisch (zonder overnames) de koperproductie op te trekken tot 1 miljoen ton, onder meer via de uitbreiding van de verwerkingscapaciteit in Cobre Panama tegen eind 2023, het S3-uitbreidingsproject in de Zambiaanse mijn Kansanshi vanaf de tweede helft van 2025, de opstart dit jaar van de naburige Enterprise-nikkelmijn en mogelijk de bouw van een mijn in Spanje (Les Cruces-koperproject, investeringsbeslissing allicht in 2024). Mogelijke positieve investeringsbeslissingen over de nieuwbouwprojecten – Taca Taca in Argentinië, Haquira in Peru en dankzij een recente samenwerking met Rio Tinto La Granje in Peru – komen pas aan de orde na de verdere schuldafbouw met 1 miljard dollar.

De koperprijs noteert tegen 3,8 dollar per pound ruim 20 procent onder de piek van maart 2022. Wegens het risico op een recessie zijn we op de korte termijn voorzichtiger en daarom blijft het advies voor First Quantum op ‘houden’, maar wel met een verlaagd risicoprofiel (rating 2B). Gezien de uiterst gunstige perspectieven voor koper op de middellange termijn blijft het aandeel een aantrekkelijke manier om op het koperthema in te spelen. Allicht komen er over zes tot negen maanden betere koopkansen.