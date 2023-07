Lezersvraag: houd ik mijn positie in Value8 nog aan?

Ik ben al jarenlang aandeelhouder van Value8 van Peter Paul de Vries, maar de koersprestaties vallen me zwaar tegen. Loont het aandeel nog de moeite?

Value8 weet de amateurklasse niet te ontstijgen. In 2008 nam Peter Paul de Vries, de voormalige voorzitter van de Vereniging van Effectenbezitters, het beursfonds Exendis over, om de lege beurshuls om te vormen tot een investeringsmaatschappij. Na een indrukwekkende groeispurt in de eerste jaren is de klad er de laatste tijd ingekomen. Het eigen vermogen per aandeel is sinds 2012 verdubbeld, maar in de afgelopen vijf jaar slechts licht gestegen van 8,62 euro eind 2017 naar 9,03 euro per aandeel eind 2022.

De voorbije tien jaar is de beurswaarde blijven steken op circa 55 miljoen euro, waarbij de meerderheid van de aandelen in handen is van Peter Paul de Vries (35,1%) en zijn compagnon J.P. Visser (25,6%). Door de geringe freefloat is de handel beperkt en laten institutionele beleggers het aandeel links liggen. De beleggingsportefeuille bestaat hoofdzakelijk uit belangen in illiquide microcaps.

Eind 2022 bestond de grootste positie uit het 27,8 procentbelang in de kleine ICT-dienstverlener Ctac ter waarde van 13,4 miljoen euro. De ruime 2 procent in het Britse recyclingbedrijf Renewi was 12,8 miljoen euro waard. Het 87 procentbelang in Morefield Group vertegenwoordigde een waarde van 11,9 miljoen euro. De top vier werd vervolledigd door de deelneming van 49 procent in Almunda Professional, met een waarde van 10,5 miljoen euro eind vorig jaar.

Omdat de winst die Value8 rapporteert vooral bestaat uit ongerealiseerde waardeveranderingen van de deelnemingen, is de kwaliteit slecht. Bovendien is de boekwaarde van de deelnemingen met onzekerheid omgeven. Value8 waardeert de beursgenoteerde belangen tegen de beurskoers, die bij zeer illiquide microcaps vermoedelijk geen goede afspiegeling is van de reële waarde. Het aandeel Value8 noteert tegen een flinke korting van circa 33 procent ten opzichte van de boekwaarde per aandeel ultimo 2022. Zolang de hoofdmoot van de portefeuille bestaat uit deelnemingen in illiquide microcaps, zal die korting niet snel afnemen.

Value8 wil zich meer richten op grotere bedrijven met een ondernemingswaarde van minstens 10 miljoen euro. Daarbij zoekt het naar kansen in gezondheidszorg, technologie en duurzaamheid. Het probleem is dat de kaspositie is geslonken naar 0,3 miljoen euro, tegen nog 18 miljoen euro drie jaar geleden. Om te kunnen investeren zou het bedrijf nieuwe aandelen kunnen uitgeven of belangen in beursfondsen te gelde kunnen maken.

Er is geen zicht op een duidelijke groei van het dividend en het eigen vermogen. Door het vele geschuif van deelnemingen van Value8 naar beursgenoteerde dochters, waarin Peter Paul de Vries en J.P. Visser ook vaak belangen hebben, is het risico van belangenverstrengeling groot. Ook de recente benoeming van een Portugese accountant is geen aanbeveling voor het aandeel.

We zien op dit moment geen aanknopingspunten die een koersstijging zouden rechtvaardigen en zouden het aandeel eerder uit de portefeuille halen (verkopen; rating 3C).