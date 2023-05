Lagere winst voor Alphabet

Alphabet haalde in het eerste kwartaal 2,6 procent omzetgroei. Zonder valuta-effecten was dat ruim het dubbele geweest. De nettowinst is gedaald met 8,4 procent. Voor een flink deel komt dat door reorganisatiekosten in het eerste kwartaal, zoals ontslagvergoedingen. Ook zijn de onderzoeks- en ontwikkelingskosten zijn sneller gestegen (+13,9%) dan de omzet. Net als veel andere technologiebedrijven investeert Alphabet flink in artificiële intelligentie (AI), maar ook in de groeiende clouddiensten. Door de hogere kosten zijn de winstverwachtingen verlaagd van 5,35 naar 5,10 dollar per aandeel. Voor 2024 ligt de schatting op 6,10 dollar per aandeel (was 6,00 dollar). Een iets hogere omzetgroei (8%) en minder of geen reorganisatiekosten moeten tot iets hogere marges leiden. Ook de inkoop van eigen aandelen zal helpen om een hogere winst per aandeel te halen. Alphabet heeft aangekondigd dat het voor 70 miljard dollar aan eigen aandelen zal inkopen. Dat is, op basis van de huidige beurswaarde, iets meer dan 5 procent van het totaal. De balans is sterk en het inkoopprogramma zal het aandeel helpen. De beleggers verwachten niet veel groei. Het lijkt erop dat Alphabet wordt gezien als een verliezer in de AI-race. Maar die race eindigt niet volgende maand, en met de huidige waardering is al een voorschot genomen op meer terreinverlies voor Alphabet.





Conclusie

De koers-winstverhouding is gezakt tot 21. Daarmee is het aandeel zeker niet duur. Het pessimisme rond AI heeft Alphabet weer betaalbaar gemaakt. Als het mee blijkt te vallen met de positie van Alphabet in het AI-verhaal, kan het aandeel flink stijgen. Ook de clouddiensten lijken nu eindelijk bij te dragen aan de winst, in plaats van geld te kosten. De verhouding tussen het risico en het potentieel is daarom weer gunstig. Het advies voor Alphabet-aandeel blijft daarom onverminderd ‘koopwaardig’.

Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Koers: 107,35 dollar

Markt: Nasdaq

Ticker: GOOG US

ISIN-code: US02079K3059

Beurskapitalisatie: 1359,3 miljard dollar

K/w 2022: 22

Verwachte k/w 2023: 21

Koersverschil 12 maanden: -7%

Koersverschil sinds jaarbegin: +21%

Dividendrendement: –