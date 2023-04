Hogere marges voor Agnico-Eagle Mines in het vooruitzicht

Agnico-Eagle Mines is een kernwaarde in een goudportefeuille. Dit jaar zijn er nog hoge kosten, maar vanaf volgend jaar zal een stijgende output tot lagere kosten leiden.

De gezamenlijke overname van Yamana Gold door Agnico-Eagle Mines (AEM) en Pan American Silver (PAAS) werd vorige maand afgerond. AEM en PAAS overtroefden Gold Fields en verdeelden de activa. AEM krijgt er een aantal interessante projecten bij. Het verkreeg de Canadese activa, met voorop het belang van 50 procent in de Canadian Malartic-mijn in Quebec. AEM bezat al de andere helft. Ook het Wasamac-project in de Abitibi-regio in Quebec, waar ook Canadian Malartic toe behoort, komt onder de vleugels van AEM, net als verschillende exploratieactiva in de Canadese provincies Ontario en Manitoba.

Meer dan de helft van de groepsproductie komt uit de Abitibi-regio, waar AEM al decennia ervaring heeft en over een uitstekende infrastructuur beschikt. Met de activa van Yamana zet AEM zijn expansie voort. Vorig jaar nam het Kirkland Lake over, met mijnen in Canada (Detour Lake en Macassa) en Australië (Fosterville).

Op groepsniveau kwam de productie vorig jaar uit op 3,28 miljoen troyounce. Daarmee is AEM de derde grootste goudproducent volgens output, na Newmont en Barrick. Ook AEM ontkwam vorig jaar niet aan de inflatie met kostenstijgingen voor arbeid, energie en andere grondstoffen voor de mijnbouw. De productiekosten lagen met 1.090 dollar per troyounce iets boven de verwachtingen. In het vierde kwartaal werd met 1.231 dollar zelfs een record neergezet. De kostenstijgingen zullen ook naar 2023 doorsijpelen, maar daarna moet het ergste achter de rug zijn. AEM mikt voor dit jaar op productiekosten van 1.140 tot 1.190 dollar per troyounce. Dat wordt deels gecompenseerd door de hogere goudprijs.

AEM rekent voor 2023 op een bijdrage van negen maanden van de overgenomen activa. Dat levert voor dit jaar een productieprognose van 3,24 tot 3,44 miljoen troyounce op. Dat moet tegen 2025 oplopen naar 3,4 tot 3,6 miljoen troyounce. Op korte termijn moet de uitbreiding van de verwerkingsinstallatie van Detour Lake 200.000 tot 300.000 troyounce extra opleveren. Eenzelfde hoeveelheid moet van de expansie van Odyssey (Canadian Malartic) komen. De output bij Fosterville zal de komende jaren dalen. Op langere termijn heeft AEM drie exploratieprojecten die samen 400.000 tot 500.000 troy ounce extra zullen bijdragen.

De bewezen reserves stegen vorig jaar met 9 procent naar 48,7 miljoen troyounce, een nieuw record. Dat cijfer is zonder de overgenomen activa van Yamana. De bedrijfswinst of ebitda kwam vorig jaar uit op 2,29 miljard dollar, de nettowinst op 670,3 miljoen dollar. AEM betaalde vorig jaar twee obligaties terug, waardoor de uitstaande schuld verminderde naar 1,34 miljard dollar. Met een cashpositie van 658,6 miljoen dollar komt de nettoschuld op 683,4 miljoen dollar. De gouddelver realiseerde vorig jaar een vrije kasstroom van 558,5 miljoen dollar en kocht 1,57 miljoen eigen aandelen in voor bijna 70 miljoen dollar. Het kwartaaldividend bedraagt 0,4 dollar per aandeel, tegen de huidige koers goed voor een rendement van 2,8 procent.

Conclusie

Agnico-Eagle Mines is een kernwaarde in een goudportefeuille. Dit jaar zijn er nog hoge kosten, maar vanaf volgend jaar zal een stijgende output tot lagere kosten leiden. Gekoppeld aan een hogere goudprijs moet dat voor stijgende winstmarges zorgen. De gouddelver noteert tegen 1,6 keer de boekwaarde. AEM is financieel gezond, het grootste deel van de productie komt uit stabiele regio’s en de pijplijn aan nieuwe projecten is goed gevuld. Tel daarbij een bekwaam management en met Agnico-Eagle Mines heb je een winnaar voor de komende jaren.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 56,79 dollar

Ticker: AEM US

ISIN-code: CA0084741085

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 25,7 miljard dollar

K/w 2022: 38

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: -11%

Koersverschil sinds jaarbegin: +6%

Dividendrendement: 2,8%