Gatos Silver klautert uit een diep dal

Het Amerikaanse edelmetalenbedrijf Gatos Silver kende sinds de beursgang in oktober 2020 een bewogen verloop. Centraal staat het belang van 70 procent van Gatos Silver in de joint venture Cerro Los Gatos, een zilver-, lood-, zink- en goudmijn in Mexico. De mijn startte de productie op in het najaar van 2019. Dankzij de goede operationele resultaten, de sterke reputatie van de hoofdaandeelhouder (Robert Kaplan, 32%) en het forse uitbreidingspotentieel van het gebied rond Cerro Los Gatos nam het aandeel een vliegende start. De koers piekte in juni 2021 op 20,26 dollar, een verdrievoudiging tegenover de uitgifteprijs van 6,5 dollar bij de beursgang.

Een eerste knik in de beursevolutie kwam er door een onverwachte kapitaalverhoging in juli 2021 van 125 miljoen dollar tegen 14 dollar per aandeel. Daarmee betaalde Gatos Silver zijn aandeel terug van de lening die Cerro Los Gatos aanging voor de bouw van de mijn. De zware klap kwam in januari 2022, toen de groep moest aankondigen dat de laatste reserveschatting van het project fouten bevatte. Dat leidde in oktober 2022 tot een neerwaartse herziening van de reserves zilver met 32 procent tot 47,7 miljoen troyounce, zink met 37 procent tot 599,1 miljoen pond, lood met 36 procent tot 286,7 miljoen pond en goud met 35 procent tot 51.800 troyounce.

Bij Cerro Los Gatos bleef de impact beperkt tot minder dan 1 procent van de boekwaarde. Gatos Silver boekte 80,3 miljoen dollar af op de investering in Cerro Los Gatos. De nettoboekwaarde daalde met 21,9 miljoen dollar tot 331,2 miljoen en er werd 7,9 miljoen betaald voor het regelen van rechtszaken. Het aangepaste mijnplan voorzag productie tot in het eerste kwartaal van 2028 tegen een lage gemiddelde productiekostprijs van 7,06 dollar per troyounce zilver, inclusief de opbrengst van de verkoop van de bijproducten.

Intussen blijft Cerro Los Gatos operationeel sterk presteren. In het rapport over het derde kwartaal werden de jaarverwachtingen verhoogd. De verwachte zilverproductie klimt van 7,4 à 8,2 miljoen troyounce naar 8,8 à 9,3 miljoen. Inclusief de bijproducten is er een verwachte toename van 12,4 à 13,8 miljoen troyounce zilverequivalent tot 13,8 à 14,6 miljoen. De productieprijs schommelt tussen 11 en 13 dollar per troyounce zilver, inclusief de opbrengst van de verkoop van de bijproducten.

Zowel Cerro Los Gatos als Gatos Silver is schuldenvrij en beschikte op 31 oktober respectievelijk over 20,9 miljoen dollar en 57,7 miljoen cash. Gatos Silver heeft een ongebruikte kredietfaciliteit van 50 miljoen dollar. Er is voldoende financiële ruimte om het project de komende jaren verder uit te bouwen.

Positief was de update over de reserveschatting van Cerro Los Gatos in september 2023. Die verlengde de levensduur van de mijn met bijna drie jaar tot eind 2030 en verhoogde de verwachte zilverproductie met 46 procent. De waarde van de nettokasstromen na belastingen steeg met 123 miljoen dollar tot 462 miljoen. Intussen zitten de reserves opnieuw op het niveau van voor de neerwaartse herziening van oktober 2022. Bovendien verwacht het management dat het huidige boorprogramma, dat zich vooral toespitst op het in kaart brengen van South-East Deeps, de levensduur van de mijn bijkomend met drie à vier jaar zal verlengen.

Conclusie

Het aandeel van Gatos Silver klautert gestaag uit een diep dal. De koers noteert nog fors onder het niveau van voor de problemen met de reserveschattingen en laat herstelpotentieel toe. De financiële positie is gezond en het project biedt uitbreidingsmogelijkheden. Enkel voor de risicobewuste grondstoffeninvesteerder.

Koers: 6,54 dollar

Ticker: GATO US

ISIN-code: US3680361090

Markt: New York

Beurskapitalisatie: 452,3 miljoen dollar

Verwachte k/w 2023: –

Verwachte k/w 2024: –

Koersverschil 12 maanden: +60%

Dividendrendement: –

Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C