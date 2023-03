Tom Dechaene (NBB): ‘De gevaarlijke cocktail van Credit Suisse zien we niet bij andere banken in de eurozone’

De beurzen nemen vandaag Deutsche Bank onder vuur. Dat wakkert de vrees aan dat de bankenturbulentie ook in de eurozone slachtoffers maakt. Tom Dechaene, directeur bij de Nationale Bank verantwoordelijk voor het bankentoezicht, nuanceert.

We kunnen Tom Dechaene bellen terwijl hij een vergadering bij de Supervisory Board van de ECB in Frankfurt afrondt. De 62-jarige Vlaming speelt zowel in België als in Europa een belangrijke rol als toezichthouder op de bankensector.

Hoe wordt er in Frankfurt gereageerd op deze bankencrisis?

TOM DECHAENE. “Ik zou niet spreken van een crisis. Er is veel nervositeit op de markten, dat klopt. Maar je moet alles in perspectief zien. De beursindex van de banksector staat nu weer op het niveau van enkele maanden geleden. Bijna alle bankaandelen, ongeacht hun businessmodel, hebben het deze week slecht gedaan en de niet-banksector heeft standgehouden. Dat was in 2008 niet zo.”

Moeten we vrezen voor een crisis rond Deutsche Bank, zoals een week geleden bij Credit Suisse?

DECHAENE. “Ik geef enkel context bij de situatie van individuele banken op basis van publieke informatie. Op basis daarvan wil ik aanstippen dat de situatie bij Credit Suisse heel uitzonderlijk was. De bank incasseerde vorig jaar een verlies van 7 miljard euro en de markten geloofden niet in een terugkeer naar rendabiliteit op korte termijn. De bank reed de voorbije jaren ook een brokkenparcours en was betrokken bij een resem schandalen. Ten slotte kampte ze met een kosten-inkomstenverhouding van 120 procent. Die combinatie van factoren zie ik niet bij een bank uit de eurozone.”

“Bij Credit Suisse ging het om een opeenhoping van operationele incidenten. Te veel om op te noemen” TOM DECHAENE, NATIONALE BANK VAN BELGIË

Deutsche Bank was in het verleden ook betrokken bij schandalen, kreeg boetes, en kampte met een falend antiwitwasbeleid. Waarom is dit anders?

DECHAENE. “Bij Credit Suisse ging het om een opeenhoping van operationele incidenten. Te veel om op te noemen. Het ene incident volgde op het andere, en de betrokkenheid van de bank lag op alle mogelijke terreinen. De veelzijdigheid van foute beslissingen deed de twijfels toenemen of de bank de risico’s nog onder controle had. Het is een lange doodsstrijd geweest, maar uiteindelijk hebben de markten hun geduld met Credit Suisse verloren.”