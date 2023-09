Het Amerikaanse telecomconcern Liberty Global is erin geslaagd voldoende aandeelhouders te overtuigen, waardoor Telenet van de beurs verdwijnt. “Het is helemaal het omgekeerde van wat Nicolas Saverys met Exmar overkomt”, merkt Danny Reweghs van Trends Beleggen op. Hij beantwoordt de belangrijkste vragen.

Twee bekende Belgische aandelen verdwijnen binnenkort van de beurs. De intenties van Liberty Global en de ondernemer Nicolas Saverys zijn al langer bekend, alleen is de reactie van de markt op hun uitkoopbod totaal verschillend.

Na een tweede ronde heeft Liberty Global 96,26 procent van de door Telenet uitgegeven aandelen in handen, meldt Telenet woensdagochtend voorbeurs. Het aandeel verdwijnt op 13 oktober na achttien jaar van de beurs.

Nicolas Saverys, de ondernemer die de Antwerpse gastankrederij Exmar van de beurs wil halen, kreeg een heel andere uitkomst na een tweede biedronde. Saverys besloot zijn oorspronkelijke bod van 11,1 euro te handhaven en heeft daardoor slechts 83,76 procent van de aandelen in handen.

Danny Reweghs, directeur strategie van Trends Beleggen, beantwoordt de belangrijkste vragen over Exmar en Telenet.

1. Wat gebeurt nu met mijn Telenet-aandelen?

Het is al sinds maart bekend dat Liberty Global, de overnemer van Telenet, de Belgische speler van de beurs wil halen, maar nu is het Amerikaanse bedrijf er ook in geslaagd de overgrote meerderheid van de aandeelhouders tevreden te stellen. Wat volgt, is een vereenvoudigd uitkoopbod tegen dezelfde financiële voorwaarden, waarbij de resterende aandelen overgaan naar Liberty Global.

“Als de Telenet-aandeelhouder niets onderneemt, worden zijn aandelen automatisch verkocht”, stelt Danny Reweghs. “Natuurlijk zijn aandeelhouders nooit verplicht daarop in te gaan als ze de prijs nog steeds te laag zouden vinden. In dat geval moet de aandeelhouder contact opnemen met zijn broker om de automatische verkoop tegen te gaan.”

‘Wie een andere kans ziet en liever niet wacht, kan nu alvast zijn aandelen verkopen, maar anders wacht u beter op de automatische verkoop’ Danny Reweghs, directeur strategie Trends Beleggen

Wie beslist niet in te gaan op het bod van Liberty Global, kan vervolgens terecht bij Expert Market, de vroegere openbare veiling, als hij het aandeel op termijn nog wil verkopen. “Het kan zijn dat de aandelen daar nog hoger zullen noteren, alleen is Expert Market weinig transparant over vraag en aanbod. Het is dus een moeilijk spoort en een platform dat eerder is bedoeld voor de ervaren belegger.”

2. Wat betekent dit voor de prijs van het Telenet-aandeel?

“De prijs van het Telenet-aandeel zal in de aanloop van 13 oktober in de buurt blijven van dat initiële bod”, voorspelt Danny Reweghs. “De koers zal iets onder de prijs van het bod blijven. Wie een andere kans ziet en liever niet wacht, kan nu alvast zijn aandelen verkopen, maar anders wacht u beter op de automatische verkoop.”

3. Waarom wil het opkoopbod van Exmar maar niet slagen?

Danny Rweghs merkt het eerste belangrijke verschil op tussen Exmar en Telenet. Liberty Global is naar de aandeelhouders getrokken met een interessanter bod, terwijl Nicolas Saverys het been heeft stijf gehouden. De prijs bleef dezelfde in een tweede biedingronde.

“Maar er speelt nog meer mee”, stelt Reweghs. “De telecomsector heeft het al jaren moeilijk. Bedrijven doen het bijzonder slecht op de beurs en dan komt er in België nog eens een vierde telecomspeler op de markt met Digi, dat laatst nog een deal heeft gesloten met Proximus.”

‘Exmar heeft het jarenlang moeilijk gehad, maar de huidige omstandigheden zijn wel hoopgevend’ Danny Reweghs, directeur strategie Trends Beleggen

“Het gastransport is vandaag veel lucratiever. Exmar heeft het jarenlang moeilijk gehad, maar de huidige omstandigheden zijn wel hoopgevend. Er is de stijging van de energieprijzen, maar Exmar deed ook een belangrijke verkoop waardoor het zijn schulden heeft afgebouwd. Het komt hierop neer: waar de aandeelhouder Telenet graag laat gaan bij een goed bod is hij momenteel verknocht aan Exmar.”

4. Is het bod van Exmar te laag?

Uiteindelijk beslist de markt, maar Reweghs kan zich wel vinden in het bod van 11,1 euro per aandeel en 1,48 euro per aandelenoptie. “Als we het operationeel en op de lange termijn bekijken, is dat een eerlijke prijs. Maar het is zeker niet vreemd dat dit uitkoopbod is mislukt. Alleen al het feit dat het bod ongewijzigd is gebleven, lokt geen al te beste reactie uit van de markt. Dat is in het verleden wel vaker gebleken. Met een iets hoger bod was dit waarschijnlijk een heel ander verhaal.”

