Geen hoger bod op Exmar

Er komt geen hogere biedprijs op de resterende aandelen van de Antwerpse gastankerrederij Exmar. Dat laat het bedrijf vrijdag weten.

Op 28 augustus heropent het bod van ondernemer Nicolas Saverys op Exmar. Op 7 juni lanceerde Saverys, die toen al bijna de helft van de aandelen controleerde, een uitkoopbod op Exmar. Via zijn holding Saverex bood hij 11,1 euro per aandeel. Maar het bod bleek een sof. Saverys kreeg driekwart van Exmar in handen.

In aanloop naar de heropening van het bod verduidelijkt Exmar nu dat Saverex de biedprijs niet verhoogt. Daar was eerder speculatie over ontstaan. Maar, zo klinkt het: “De bieder is van mening dat deze biedprijs een adequate weerspiegeling is van de reële waarde van de doelvennootschap, zoals bevestigd in het prospectus en door de in de eerste aanvaardingsperiode verkopende aandeelhouders”. Exmar noteerde in aanloop naar de heropening van het bod licht hoger dan de biedprijs.

