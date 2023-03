Vijf dagen nadat de handel in het aandeel Telenet werd opgeschort, is er eindelijk witte rook. Zowel het telecombedrijf uit Mechelen als de Amerikaanse meerderheidsaandeelhouder Liberty Global bevestigt het plan van Liberty Global om een vrijwillig en voorwaardelijk overnamebod in contanten uit te brengen op de aandelen die het nog niet in zijn bezit heeft.

Het bod heeft vooral consequenties voor de aandeelhouders van Telenet, operationeel verandert er niks. John Porter (hierboven op de foto) blijft bijvoorbeeld CEO van Telenet.

Als het bod slaagt, verdwijnt Telenet van de beurs. Het is nu wachten op een prospectus die eerst goedgekeurd moet worden door beurswaakhond FSMA. Een bijna unanieme meerderheid van de aandeelhouders (95 procent), moet dan eind april zijn akkoord geven op een aandeelhoudersvergadering. Ook bij de toezichthouders moet er nog een succesvol parcours afgelegd worden.

22 euro per aandeel of 930 miljoen euro

Het bod bedraagt 22 euro per aandeel, een bonus van 59 procent op de slotkoers van woensdag 15 maart, en heeft de unanieme steun van de raad van bestuur van Telenet, zegt Liberty Global.

Liberty is van plan te bieden op ruim 42 miljoen aandelen, wat maakt dat het bedrijf bijna 930 miljoen euro veil heeft voor de Belgische operator. Het stelt als voorwaarde dat het minstens 95 procent van de aandelen kan bezitten.

Liberty Global is meerderheidsaandeelhouder van Telenet sinds februari 2007 en bezit 59,18 procent van de aandelen.

Onderzoek

Donderdagvoormiddag 16 maart werd op de beurs van Brussel de handel in het aandeel van telecomgroep Telenet opgeschort na een koersopstoot van 10 procent en hoge handelsvolumes. De beurstoezichthouder FSMA onderzoekt de zaak.

Op een persbericht over de precieze reden was het dus wachten tot dinsdagmiddag.

Het aandeel van Telenet is fors in waarde gezakt het voorbije jaar. Een jaar geleden schommelde de koers nog rond 30 euro.

Er hangt dan ook onzekerheid rond het bedrijf. Telenet slaagde er niet in om de Waalse operator VOO in te lijven, er start binnenkort een vierde mobiele operator in België en een samenwerking om glasvezel uit te rollen met netbeheerder Fluvius wacht nog op groen licht van de autoriteiten.

‘Toegewijd aan België’

“We geloven dat een bod van 22 euro per aandeel een mooie opportuniteit is voor de aandeelhouders van Telenet om geld te verdienen aan hun investering,” zegt CEO Mike Fries van Liberty Global in een persbericht.

“We zijn trots op de manier waarop Telenet de voorbije jaren is geëvolueerd en we blijven volledig toegewijd aan België en aan de stakeholders van Telenet.”

“Signaal dat Liberty Global gelooft in Telenet”

Reactie professor Tom Evens (UGent, gespecialiseerd in media en telecom): “Het bod van Liberty Global is een signaal dat het echt nog wel gelooft in België als kernmarkt, en in het potentieel van Telenet zelf. De voorbije jaren heeft Liberty zich teruggetrokken uit een aantal markten. De oorlogskas die het daardoor opbouwde, wordt nu dus deels gebruikt voor België.

” Het is nog afwachten hoe het nu verder gaat bij Telenet, maar ik denk dat ze hun huidige strategie gaan verder zetten. Dat betekent dus fors blijven investeren in glasvezel, digitale tv en video enzovoort… En daarnaast wellicht ook verder proberen uit te breiden in aanpalende sectoren, zoals het al deed in de productiehuizen.”