Telenet verdwijnt op 13 oktober van de beurs

Het Amerikaanse telecomconcern Liberty Global heeft voldoende aandeelhouders overtuigd om Telenet van de beurs te halen. Dat zal gebeuren bij sluiting van de beurs op 13 oktober. Na een tweede ronde heeft Liberty Global 96,26 procent van de door Telenet uitgegeven aandelen in handen, zo meldt Telenet woensdagochtend voorbeurs.

Nu volgt een vereenvoudigd uitkoopbod tegen dezelfde financiële voorwaarden, waarbij de resterende aandelen automatisch overgaan naar Liberty Global.

Na 18 jaar

Op 13 oktober zullen de aandelen dan geschrapt worden van notering op Euronext Brussel. Daarmee komt na 18 jaar een einde aan de beursnotering van Telenet.

Op 21 maart had Liberty zijn plan bekendgemaakt om Telenet van de beurs te halen. Er werd een bod gedaan van 21 euro per aandeel. Liberty mikte, samen met de aandelen die Telenet in eigen handen heeft, op minstens 95 procent van de aandelen. Maar in juli, na de eerste aanvaardingsperiode, bleek dat die doelstelling nog niet was behaald, waarna Liberty Global het bod heropende. (Belga)

