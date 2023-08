EVS is in bloedvorm

Het EVS-aandeel waardeert nog steeds onvoldoende het groeiprofiel.

De Luikse technologieparel EVS Broadcast Equipment boekte zijn hoogste halfjaaromzet ooit. De omzet van 87,4 miljoen euro kwam 29,1 procent hoger uit dan in de eerste jaarhelft van 2022. Dat is bijzonder sterk, rekening houdend met het feit dat er geen grote sportevenementen zijn in het oneven jaar 2023. Gezuiverd voor dat effect bedroeg de omzetstijging 41 procent.

De sterke cijfers bewijzen dat de strategie werkt om duurzame en winstgevende groei te creëren door te evolueren van de verkoop van producten naar de verkoop van oplossingen, gecategoriseerd onder LiveCeption, MediaCeption en Media Infrastructure.

De afdeling Live Audio Business (LAB) realiseerde een omzetstijging met 47,2 procent tot 38,7 miljoen euro of 56 procent van de omzet, tegenover 59 procent vorig jaar, zonder rekening te houden met de huurinkomsten tijdens grote sportevenementen. De afdeling Live Service Providers (LSP) boekte 48,6 miljoen euro omzet, een stijging met 36,1 procent. Het aandeel zonder de huurinkomsten klom van 41 naar 44 procent.

De omzet steeg in alle regio’s. Europa haalde een zakencijfer van 41,8 miljoen euro, een toename met 45,8 procent, terwijl de beide Amerika’s 28,6 miljoen omzet realiseerden (+11,3%) en Azië de omzet ruimschoots verdubbelde tot 17 miljoen (+120,9%).

De brutomarge klom van 67,7 procent vorig jaar tot 70,1 procent, met dank aan meerdere prijsverhogingen de voorbije achttien maanden ter compensatie van de gestegen grondstoffen- en operationele kosten (+20,6% tot 36,3 miljoen euro). De bedrijfswinst of ebit klom zelfs 58,6 procent hoger tot 25 miljoen euro, waardoor de ebit-marge steeg van 23,3 tot 28,5 procent. In de tweede helft van 2022 strandde de ebit-marge op een tegenvallende 19,9 procent. De nettowinst steeg van 15,4 miljoen euro in de eerste helft van 2022 tot 21,2 miljoen euro (+37,2%), of van 1,15 tot 1,52 euro per aandeel (+32%).

De financiële situatie blijft comfortabel, met een nettokaspositie op 30 juni van 35,9 miljoen euro. Dat is een terugval met 9,8 miljoen euro tegenover 30 juni 2022, voornamelijk als gevolg van het uitzonderlijke brutodividend van 0,5 euro per aandeel dat in mei werd uitgekeerd (14,8 miljoen euro).

Er werden in de eerste jaarhelft voor 84 miljoen euro nieuwe orders binnengehaald, een daling met 5,4 procent tegenover de eerste helft van 2022 (88,7 miljoen). Het totale orderboek van 132,9 miljoen euro, waarvan 61,7 miljoen euro voor na 2023, betekent evenwel een toename met 46,2 procent tegenover 30 juni 2022. EVS investeerde al 10 miljoen euro in twee nieuwe projecten die vanaf 2024 opbrengsten zullen genereren en waarover meer toelichting volgt op een beurs in september.

Op basis van een verzekerde omzet op 30 juni van 158,7 miljoen euro voor 2023 werd de omzetverwachting voor het hele jaar voor de tweede keer opgetrokken. Initieel mikte EVS op een jaaromzet van 145 tot 155 miljoen euro. Dat werd na de sterke update over het eerste kwartaal opgetrokken naar 150 tot 160 miljoen euro, en wordt nu verder verhoogd naar 160 tot 170 miljoen. Nochtans waarschuwt de groep dat er nog steeds problemen zijn met de bevoorrading van componenten.

EVS zit ruimschoots op schema om de eerste van twee belangrijke uitdagingen voor 2023 te halen: omzetgroei in een oneven jaar. Het bevestigde de eerder aangekondigde plannen om over het boekjaar 2023 en 2024 een brutodividend van 1,1 euro per aandeel uit te keren. In november volgt een interim-dividend van 0,55 euro per aandeel.

Conclusie

EVS toont met de recordcijfers aan nu al in bloedvorm te zijn in de aanloop naar het olympische jaar 2024. Het aandeel reageerde positief op de cijfers, maar waardeert nog steeds onvoldoende het hernieuwde groeiprofiel. We trekken de faire waarde op naar 30 euro. Koopwaardig (rating 1A).





Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Koers: 25,75 euro

Ticker: EVS BB

ISIN-code: BE0003820371

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 362,5 miljoen euro

K/w 2022: 11

Verwachte k/w 2023: 10,5

Koersverschil 12 maanden: +9%

Koersverschil sinds jaarbegin: +11,5%

Dividendrendement: 4,4%