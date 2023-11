Argenx gaat opnieuw boven de lat

Argenx trekt in sneltreinvaart alle registers open om het commerciële potentieel van efgartigimod maximaal te ontplooien.

Argenx slaagde er voor het zevende opeenvolgende kwartaal in hoger dan verwachte nettoverkoopcijfers te rapporteren met de FcRn-remmer efgartigimod (Vyvgart) voor patiënten met de spierziekte gegeneraliseerde myasthenia gravis (gMG). De nettoverkoop van 329,1 miljoen dollar lag 12 procent boven de gemiddelde analistenverwachting en 22 procent hoger dan in het tweede kwartaal.

Het cijfer werd geholpen door twee grotendeels eenmalige effecten. Ten eerste zorgde de aanzienlijk hoger dan verwachte definitieve prijszetting voor Vyvgart in Duitsland voor een positieve, retroactieve correctie van 6 miljoen dollar. Daarnaast bevat het cijfer 7 miljoen dollar voor de eerste verscheping van Vyvgart naar de Chinese partner Zai Labs. De eerste verkoop in China leverde een royalty van 0,7 miljoen dollar op.

Het sterke verkoopcijfer bevat de eerste omzet met Vyvgart Hytrulo, de onderhuidse toedieningsvorm die in de Verenigde Staten in juni werd goedgekeurd. Zeer positief is dat het management aangaf dat Vygart Hytrulo nieuwe patiënten en nieuwe voorschrijvende dokters aantrekt. Het versterkt de evolutie naar het vroeger behandelen in het ziekteproces. De veel uitgebreidere ervaring en veiligheidsdata helpen ook.

De omzet in de Verenigde Staten klom tegenover het vorige kwartaal 15 procent hoger tot 280 miljoen dollar. Japan boekte ook 15 procent groei tot 15 miljoen dollar, terwijl Europa ruimschoots verdubbelde tot 26 miljoen. Na negen maanden bedraagt de netto-omzet voor Vyvgart een indrukwekkende 816 miljoen dollar, ruimschoots op schema om al in het tweede jaar het statuut van blockbuster te verwerven (minimale jaarlijkse verkoop van 1 miljard dollar). Het nettoverlies in het derde kwartaal bedroeg nog 72,6 miljoen dollar (195,9 miljoen na negen maanden).

De geografische expansie gaat door, met de voorbije maanden de eerste verkoop in China, Italië en Spanje, en de goedkeuring in Canada (eerste verkoop in het vierde kwartaal). Daarnaast is er het goedkeuringstraject met Vyvgart Hytrulo in gMG, dat normaal in het vierde kwartaal wordt goedgekeurd in Europa en in het eerste kwartaal van 2024 in Japan.

Het grootste groeipotentieel voor efgartigimod ligt in de goedkeuring van bijkomende indicaties. Na de overtuigende resultaten in juli van Vyvgart Hytrulo voor patiënten met de neuromusculaire ziekte CIDP zal argenx nog voor het jaareinde de goedkeuringsaanvraag indienen bij het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA. Topman Tim Van Hauwermeiren gaf aan het dossier zo snel mogelijk te laten behandelen.

In Japan werd op basis van de succesvolle fase III-studie vorig jaar met de intraveneuze toepassing van efgartigimod voor de bloedziekte ITP al de goedkeuring aangevraagd, met een verwachte beslissing in het eerste kwartaal van 2024. In Europa en de VS wordt gewacht op de resultaten in het lopende kwartaal van de fase III-studie van de onderhuidse toedieningsvorm. Rond het jaareinde volgen de fase III-resultaten voor de huidziekte pemphigus vulgaris (PV) en de beslissing om al dan niet het fase III-studieluik in de huidziekte bulleus pempfigoïd op te starten. Daarnaast starten nog nieuwe studies op in bijkomende indicaties. De eerste studies met empasiprubart (ARGX-117) en ARGX-119 lopen volop.

Conclusie

Argenx trekt in sneltreinvaart alle registers open om het commerciële potentieel van efgartigimod maximaal te ontplooien. Tot nog toe gaat dat met een vlekkeloos parcours. De komende kwartalen komt er heel wat nieuws over het potentieel van efgartigimod, maar ook over de bredere pijplijn.





Advies: houden

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 444,10 euro

Ticker: ARGX BB

ISIN-code: NL0010832176

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 26,2 miljard euro

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: +12,5%

Koersverschil sinds jaarbegin: +26,1%

Dividendrendement: –