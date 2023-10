Lezersvraag: Waarom blijft Biotalys maar dalen?

Hoe somber schatten jullie de vooruitzichten voor Biotalys in?

Het aandeel van de Belgische specialist in biologische gewasbeschermingsmiddelen, die die ontwikkelt op basis van eiwitten afgeleid van antilichamen van lama’s, staat onder druk sinds de halfjaarrapportering eind augustus. Toen moest Biotalys voor de derde keer uitstel opbiechten over de Amerikaanse goedkeuring van zijn eerste kandidaat-product, Evoca, een biofungicide die aardbeien, druiven en ander hoogwaardige fruit en groenten helpt te beschermen tegen botrytis en echte meeldauw. Anders dan de vorige keren werd geen nieuwe timing in het vooruitzicht gesteld, omdat het onlangs gewijzigde beoordelingsproces van het Environmental Protection Agency (EPA) zich niet langer op een tijdstip laat vastpinnen. Voor de oorzaak voor het nieuwe uitstel verwijst Biotalys naar het personeelstekort bij het EPA. Het evaluatieproces loopt intussen wel verder.

Tegelijk bereidt het met partner Biobest de start van de marktkalibratie in 2024 voor. Dat is een beperkt testprogramma zonder commerciële inkomsten. Daarvoor moet de goedkeuring tijdig gebeuren. Ook het Europese goedkeuringstraject van Evoca loopt trager dan verwacht, met een verwachte beslissing in 2025, al was die eerder verwacht in 2024. Een mooie opsteker was dat de Nederlandse overheid toestond dat een oogst van met Evoca behandelde komkommers uit een testprogramma mocht worden verkocht. Normaal krijgen testproducten zo’n toelating niet.

Een tweede factor dat onlangs de koers drukte, was de onverwachte aankondiging op 2 oktober dat CEO Patrice Sellès het bedrijf verlaat. Hoewel Biotalys aangaf dat het vertrek om persoonlijke familiale redenen gebeurde, lijkt de markt er een negatief signaal in te zien. Sellès is vervangen door Kevin Helash, een man met dertig jaar ervaring in de sector, inclusief in het commercialiseren van biologische producten in de Verenigde Staten en Europa. Helash beschikt over een stevig Amerikaans netwerk. Dat wordt cruciaal om bijkomende partnerschappen af te sluiten met het Agrobody Foundry Technologie-platform, naast de bestaande samenwerkingen met Syngenta en de Gates Foundation. Maar ook het verbreden van het aandeelhouderschap naar gespecialiseerde Amerikaanse investeerders staat hoog op de agenda.

De cashpositie van 31,9 miljoen euro op 30 juni volstaat tot eind 2024. Biotalys mikt op de start van de commerciële verkoop van de volgende generatie van Evoca vanaf 2026. Het verdere opschalen van de productie-efficiëntie blijft een aandachtspunt, waarvoor meerdere opties worden bekeken.

Het is natuurlijk belangrijk dat een nieuw kandidaat-product op basis van een nieuwe technologie grondig wordt beoordeeld, maar het nieuwe uitstel is in het huidige negatieve beursklimaat uiterst vervelend. Het is duidelijk dat de markt er niet gerust in is. Hoewel een vraag tot extra onderzoek nooit mag worden uitgesloten, gaan we er nog altijd vanuit dat Evoca zal worden goedgekeurd. We bevestigen het koopadvies (rating 1C), maar wel voor de geduldige en risicobewuste langetermijninvesteerder. De forse terugval maakt het bedrijf kwetsbaarder voor een overname.





HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?

Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Heeft u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar beleggen@trends.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.