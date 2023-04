De 5 favoriete aandelen van… Bart Baetens (Quaestor)

Hoe vergaat het de beurshandel in economisch wankele tijden? Trends polst wekelijks bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de effecten die hun voorkeur wegdragen.

Bart Baetens is de verantwoordelijke voor genoteerde aandelen en obligaties bij Quaestor Vermogensbeheer. Daarnaast is Quaestor actief in het aanbieden van private equity en achtergestelde leningen.

1. Colruyt

De Belgische Colruyt Group werd in 1928 opgericht en is vooral bekend van zijn supermarkten met merken zoals Colruyt, OKay en Bio-Planet. Daarnaast is het bedrijf actief in foodservices via Solucious. Bovendien is het bedrijf de eigenaar van Bike Republic (fietsen), DreamLand en Dreambaby, Newpharma (onlineapotheken), ZEB (kleding), Virya Energy (alternatieve energie), Cru (versmarkt) en JIMS (fitnesscentra).

Hoewel de supermarkten van Colruyt Group in België een marktaandeel van ruim 30 procent hebben, slaagde het bedrijf er de laatste jaren niet in de winstgevendheid op peil te houden. Door toegenomen concurrentie, stijgende loonkosten en aantrekkende prijzen voor grondstoffen en energie daalde de marge scherp.

Colruyt zet echter in op het permanent verlagen van alle mogelijke kosten. De verkoop van het belang in windparken op zee en de herstructureringen van DreamLand en Dreambaby, gevolgd door de gedeeltelijke verkoop van DreamLand, tonen aan dat het management wil focussen op de winstgevende onderdelen waarmee de groep het verschil kan maken. Een verdere vereenvoudiging van de structuur en de focus op hogere marges in het retailsegment zullen de winstgevendheid herstellen.

ISIN-code: BE0974256852

2. Danone

De Franse voedingsgroep Danone is onder het toeziend oog van voorzitter Gilles Schnepp, die voordien ook Legrand transformeerde, en CEO Antoine de Saint-Affrique, die eerder Barry Callebaut leidde, bezig aan een volledige transformatie in alle gelederen van het bedrijf.

De focus ligt weer op het versterken van de belangrijkste merken, innovatie, margeverbetering en het afbouwen van de schulden. In elke divisie, zowel water, zuivel als speciale en medische voeding, wil Danone een topdriepositie opbouwen. Mocht dat niet lukken, dan zal het kleinere merken verkopen om de schulden af te bouwen of eigen aandelen in te kopen.

Daarnaast Danone het aantal producten per merk (SKU’s) afbouwen, waardoor het meer marketingmiddelen zal kunnen spenderen aan de winnaars in de portfolio en aan investeringen in groeipolen zoals plantaardige zuivelproducten. Dat moet leiden tot een hogere groei enerzijds en tot betere marges anderzijds. Daarbovenop keert het bedrijf ook een mooi en stijgend dividend uit.

ISIN-code: FR0000120644

3. Schein

Henry Schein is een Amerikaanse distributeur van tandheelkundige en medische producten, diensten en verbruiksartikelen. Het bedrijf is wereldmarktleider in de distributie aan tandartsen. Vanuit zijn centrale magazijnen verstuurt Henry Schein dagelijks zo’n 157.000 producten, gaand van diagnostica en beschermmateriaal tot allerlei gespecialiseerde apparatuur, waarvan meer dan 90 procent de dag erna geleverd wordt.

De omzet van het bedrijf bedroeg in 2022 12,6 miljard dollar. Zo’n drie kwart daarvan werd behaald in de Verenigde Staten, waar negen op de tien tandartsen klant zijn bij Henry Schein. Hoewel nog twee derde van de omzet komt van tandartspraktijken, genereert het bedrijf ook een derde van de omzet bij andere medische beroepen zoals dokters. Door gebruik te maken van zijn schaalgrootte slaagde Schein erin de operationele marge geleidelijk op te trekken van 3 procent in 1995 tot ruim 7 procent in 2022. Ook voor de volgende jaren zal het bedrijf de cashgeneratie gebruiken om verder te groeien.

Voor het bedrijf is 2023 mogelijk een overgangsjaar, nu de covid-gerelateerde verkopen van beschermmateriaal en covid-19-testen zullen verdwijnen. Maar met een jaarlijkse winstgroei van 10 procent in het vooruitzicht biedt een koers-winstverhouding van 15 keer ons inziens een instapmoment.

ISIN-code: US8064071025

4. Inditex

Het Spaanse Industria de Diseño Textil, in het kort Inditex, is de moederholding boven modemerken zoals Zara, Massimo Dutti en Pull & Bear. Het bedrijf is vooral actief in betaalbare mode en haalde in zijn gebroken boekjaar 2022-2023, dat eindigde op 31 januari 2023, een omzet van 32,6 miljard euro, wat een stijging betekende met 17 procent tegenover het boekjaar voordien. Inditex noteerde over die periode een nettowinst van 4,1 miljard euro. Het modebedrijf, dat 1963 in Galicië werd opgestart, is ondertussen uitgegroeid tot een multinational die actief is in meer dan 100 landen en werk verschaft aan 165.000 personen.

Binnen de niche van de betaalbare mode legt het bedrijf de nadruk op een combinatie van flexibiliteit en ecologie. Door de productie zo dicht mogelijk tegen de afzetmarkt te centraliseren kan het bedrijf snel inspelen op de behoeften van de eindklant. Bovendien probeert het bedrijf zijn ecologische voetafdruk zo laag mogelijk te houden tijdens dat proces. Een belangrijke troef is ook de kaspositie van ruim 10 miljard euro die het bedrijf toelaat om in moeilijke periodes, zoals tijdens de coronapandemie, te blijven investeren.

ISIN-code: ES0148396007

5. NN Group

NN Group is een Nederlandse financiëledienstenverlener die voornamelijk actief is in verzekeringen. Behalve in de kernlanden Nederland en België ontplooit de groep vooral activiteiten in Oost-Europa en Japan. Het bedrijf heeft zo’n 16.000 werknemers en bedient daarmee 20 miljoen klanten.

Na de verkoop van de afdeling fondsbeheer, NN IP, aan Goldman Sachs voor 1,4 miljard euro, presenteerde het management in november een nieuw financieel plan tot 2025. In die periode wil het bedrijf de operating capital generation (OCG), zeg maar de winstgevendheidsindicator, jaarlijks met 5 procent zien toenemen. De bijbehorende vrije kasstromen zullen aangewend worden om het dividend verder te laten stijgen.

NN Group keert normaal een interim-dividend uit dat 40 procent bedraagt van het totale dividend van het jaar voordien en vult dat dan aan met een finaal dividend op basis van de jaarresultaten. Het totaaldividend over 2022 bedraagt 2,79 euro. Als dat wordt afgezet tegen de huidige koers, komt men op een dividendrendement van ruim 8 procent. Bovendien wil het bedrijf jaarlijks voor 250 miljoen euro aandelen inkopen, aan de huidige koers ruim 2,5 procent van het uitstaande kapitaal.

ISIN-code: NL0010773842

