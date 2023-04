5 favoriete aandelen van… Kristof De Graeve (Truncus)

Hoe vergaat het de beurshandel in economisch wankele tijden? Trends polst wekelijks bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de solide effecten die hun voorkeur wegdragen.

Deze week is het de beurt aan Kristof De Graeve, Senior Analyst Equity & Funds bij de vermogensbeheerder Truncus.

“Welke ook de omgeving en de omstandigheden zijn, in onze portefeuilles proberen we altijd het risico te beperken door een evenwichtige spreiding over regio’s en sectoren”, stelt de Graeve. “We leggen accenten, maar nemen geen bets. Voor de concrete invulling zoeken we steeds naar vlot verhandelbare, redelijk gewaardeerde aandelen die kwaliteit combineren met structurele groeimogelijkheden. De onderstaande aandelen zijn een doorsnede van de portefeuilles, maar kunnen in geen geval beschouwd worden als een portefeuille an sich.”

1. Alphabet

Verenigde Staten

Een call op big tech, online en advertenties

Het internet neemt een steeds prominentere plaats in ons dagelijks leven in. Onlineadvertenties groeien en Alphabet profiteert daarvan. Android is dominant op de smartphonemarkt en de zoektrafiek verschuift steeds meer naar mobiele toestellen, wat opnieuw in het voordeel van Alphabet speelt. Op korte termijn kunnen de advertentie-inkomsten evenwel wat onder druk staan door de onzekere macro-economische omgeving. De omzet kan de komende jaren met 10 procent per jaar groeien en de hoge marges lijken nog te kunnen toenemen, waardoor een winstgroei van 15 procent per jaar mogelijk wordt.

EV/EBITDA

FY23E 12,1x

FY24E 10,6x

Net Debt/EBITDA

FY23E -1,0x

FY24E -1,2x

FCF Yield

FY23E 5,5%

FY24E 6,5%

2. PayPal Holdings

Verenigde Staten

Een call op de consument, elektronische betalingen en self help

Voor de resultaten en de koers van PayPal Holdings was covid-19 een zegen. Consumenten betaalden massaal elektronisch. Post corona normaliseerde de situatie en de huidige onzekere macro-economische omgeving zorgt voor extra tegenwind. PayPal probeert dat te counteren door marge-uitbreiding de volle aandacht te geven. De concurrentie neemt toe en zal verder toenemen. PayPal Holdings moet zijn positie echter op zijn minst kunnen verdedigen. De torenhoge waardering is teruggevallen tot een bijzonder redelijk niveau voor een schaalbare activiteit met een stevig groeipotentieel.

EV/EBITDA

FY23E 11,2x

FY24E 10,0x

Net Debt/EBITDA

FY23E -0,3x

FY24E -0,5x

FCF Yield

FY23E 7,0%

FY24E 8,3%

3. D.R. Horton

Verenigde Staten

Een call op de Amerikaanse economie, demografie en rente

Stijgende hypotheekrentes creëren een moeilijke omgeving voor Amerikaanse huizenbouwers. Zo ook voor D.R. Horton, naar volume gemeten de grootste speler. Het management wil de activiteit uitbreiden, maar tegelijk een hoog rendement op kapitaal en een positieve kasstroom door de cyclus aanhouden. Op lange termijn lijkt de vraag-aanbodverhouding in het voordeel van de huizenbouwers over te hellen. Van de millennials is een sterke vraag naar betaalbare huizen te verwachten. In de voorbije jaren is de sector geconsolideerd, wat een rationeler gedrag dan voorheen laat vermoeden. Bovendien zijn de balansen, waaronder die van D.R. Horton, sterker dan vroeger.

EV/EBITDA

FY23E 9,3x

FY24E 9,6x

Net Debt/EBITDA

FY23E 0,5x

FY24E 0,4x

FCF Yield

FY23E 10,5%

FY24E 7,9%

4. Infineon

Europa

Een call op halfgeleiders, digitalisering en verlaging van uitstoot

De halfgeleidersector is een heel verscheiden en cyclische markt. De sterkte van het automotiveedeel van die markt stelde Infineon onlangs in staat de doelstellingen voor zowel de omzet als de marge voor het tweede kwartaal en het volledige boekjaar te verhogen. Door de cyclus – typisch 10 tot 17 kwartalen – mikt de groep op een omzetgroei van meer dan 10 procent per jaar, een bedrijfswinstmarge van 25 procent en een vrijekasstroommarge van 10 à 15 procent door de focus te leggen op de toegevoegde waarde, het toenemend belang van software en de toenemende productdifferentiatie. Het productaanbod van Infineon past perfect in de trend naar elektrische voertuigen, energie-efficiëntie en groene energie.

EV/EBITDA

FY23E 8,5x

FY24E 8,1x

Net Debt/EBITDA

FY23E 0,3x

FY24E 0,1x

FCF Yield

FY23E 2,5%

FY24E 3,4%

5. Richemont

Europa

Een call op high-end consumenten en de heropening van China

Richemont is uitgesproken marktleider in luxehorloges en juwelen, maar het is ook actief in schrijfgerei, kleding en accessoires. Richemont voert meer dan twintig merken, maar het absolute stermerk is Cartier. De focus op de high-end consument mildert de cycliciteit en de merken geven de groep prijszettingsmacht. De covidlockdowns wogen op de groep, maar de omzet en marges herstelden zich snel, eenmaal die werden opgeheven. Nu ook China zijn zerocovidbeleid heeft laten varen, kan de groep ook op die belangrijke markt weer aanknopen met groei. De positie als grootste juwelier ter wereld en het iconische merk Cartier zorgen ervoor dat andere luxegroepen zoals LVMH en Kering Richemont wellicht maar al te graag zouden willen inlijven. De familiale aandeelhouder ging vooralsnog niet overstag.

EV/EBITDA

FY23E 13,4x

FY24E 12,0x

Net Debt/EBITDA

FY23E -1,0x

FY24E -0,9x

FCF Yield

FY23E 4,0%

FY24E 4,7%

