Johan Van Overtveldt: 'De fiscale inkomsten bewust overschatten? Ik ben geen masochist'

Na de ondertekening van het sinterklaasakkoord haalt de minister van Financiën zijn slag thuis: de vennootschapstarieven gaan omlaag. Hij pareert de kritiek als zou de jobcreatie slechts een gevolg zijn van de economische groei. En hij is kritisch over de eigen begroting: "We hebben niet gedaan wat we beloofd hadden."