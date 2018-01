Bert Lauwers Bert Lauwers is redacteur bij Trends Opinie

'Sanofi doet het beste verhopen voor Ablynx'

"Bijna nergens is het pad naar succes zo dik bezaaid met obstakels als in de ontwikkeling van medicijnen. Het zou dus flauw zijn al te lastig te doen over deze overname." Dat zegt Bert Lauwers, redacteur bij Trends.