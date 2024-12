Volgend jaar zullen in China voor het eerst meer elektrische wagens worden verkocht dan voertuigen met een verbrandingsmotor. Daarmee steekt het land niet alleen de westerse landen de loef af, het loopt ook tien jaar voor op zijn eigen doelstellingen.

Volgens schattingen van investeringsbanken en onderzoeksinstellingen, die hun informatie deelden met de Britse zakenkrant Financial Times, zal de verkoop van elektrische voertuigen in China – volledig elektrische modellen en plug-inhybrides – in 2025 met 20 procent stijgen tot meer dan 12 miljoen. In 2022 waren dat er nog 5,9 miljoen. De verkoop van traditionele voertuigen zou met meer dan 10 procent dalen, tot minder dan 11 miljoen. Dat betekent een daling van bijna 30 procent tegenover de 14,8 miljoen in 2022.

In Europa en de Verenigde Staten verloopt de overgang naar elektrisch rijden trager. Dat komt door de aarzelende overstap van de traditionele autofabrikanten naar nieuwe technologieën, de onzekerheid over de overheidssteun en de toenemende handelsbeperkingen tegen de Chinese import. (Lees verder onder de video)

China domineert dankzij schaalvoordelen

Robert Liew van Wood Mackenzie stelt dat het Chinese succes te danken is aan technologische innovatie en de beschikbaarheid van grondstoffen voor batterijen en elektrische wagens. Door schaalgrootte zijn de productiekosten gedaald, wat lagere prijzen oplevert. “China wil alles elektrificeren”, zegt Liew. “Geen enkel ander land komt in de buurt.”

Hoewel de groei van de verkoop van elektrische wagens is vertraagd sinds de piek tijdens de pandemie, wijzen de cijfers erop dat Peking zijn doelstelling, waarbij de helft van alle verkochte wagens elektrisch is, al tien jaar eerder zal behalen dan gepland.

Grote gevolgen voor traditionele fabrikanten

De snelle opkomst van elektrische wagens betekent dat Chinese fabrieken die miljoenen voertuigen met verbrandingsmotoren produceren, binnenkort nauwelijks nog een binnenlandse afzetmarkt hebben. Dat zet ook druk op toonaangevende autobouwers uit Duitsland, Japan en de Verenigde Staten.

Volgens cijfers van het adviesbureau Automobility uit Sjanghai is het marktaandeel van buitenlandse merken in China sterk gedaald: van 64 procent in 2020 naar slechts 37 procent in 2024.

Concurrentiestrijd in eigen land

Chinese autofabrikanten hebben te maken met hevige concurrentie op de binnenlandse markt. Volgens Yuqian Ding, analist bij HSBC, zijn elektrische wagens een “strategisch belangrijk” onderdeel van de technologische ambitie van China. Toch verwacht ze dat de sterke concurrentie en een prijzenoorlog kleine spelers uit de markt zullen drukken.

“De elektrische wagenmarkt in China bloeit, maar de groei vertraagt, nu die aan een uitzonderlijk hoog niveau komt”, zegt Ding. “Toch is de richting duidelijk: de opmars van de Chinese elektrische wagens is niet te stoppen.”

Het Westen blijft achter

Tu Le, de oprichter van het adviesbureau Sino Auto Insights, zegt dat de industrie aan het begin van een periode van ongekende veranderingen staat.

Vincent Sun, aandelenanalist bij Morningstar, merkt op dat sommige grote internationale merken, waaronder Volkswagen, pas tegen 2025 of 2026 belangrijke nieuwe elektrische modellen in China zullen introduceren.

Volgens schattingen van HSBC worden in het laatste kwartaal van 2024 ongeveer 90 nieuwe modellen in China gelanceerd, waarvan bijna 90 procent elektrisch is.

Belastingwijzigingen beïnvloeden vraag

Paul Gong, het hoofd van de Chinese automarktanalyses bij UBS, wijst op onzekerheden rond het bredere economische beleid van China in 2025. Hij verwacht een zwakke start van het jaar, maar voorziet een sterke stijging van de verkoop tegen eind 2025. Die piek wordt aangedreven door het aflopen van subsidies en de introductie van een aankoopbelasting van 5 procent op elektrische voertuigen in 2026. Tot eind 2025 blijft die belasting nog op nul.