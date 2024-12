Groei van Adobe Systems vertraagt

De klanten van Adobe smaken de integratie van AI in de producten, maar het valt nog af te wachten of ook de duurdere abonnementsformules aanslaan.

Adobe Systems kreeg een tik van 8 procent omdat de prognoses tegenvielen. Dat neemt niet weg dat het aandeel 2024 met een flinke winst kan afsluiten. In de drie maanden tot 29 november, het laatste kwartaal van het fiscaal boekjaar 2024, klom de groepsomzet met 11 procent naar 5,61 miljard dollar. Adobe realiseerde over het volledige boekjaar een recordomzet van 21,51 miljard dollar of 11 procent meer dan een jaar eerder. De aangepaste nettowinst klom naar 2,4 miljard dollar of 18,42 dollar per aandeel (+15%).

Adobe biedt softwarepakketten aan die in de meeste gevallen via een abonnementsformule worden verkocht. Adobe integreert AI-functionaliteiten in zijn producten, waarvan de basisdiensten voorlopig nog gratis worden aangeboden. Vorig boekjaar namen de abonnementsverkopen met 12 procent toe. Adobe plant in 2025 de lancering van geavanceerde AI-functies die wel betalend zijn.

De dure dollar speelt in het nadeel van Adobe. Voor 2025 mikt het management op een tegenwind van 200 miljoen dollar. Adobe verwacht voor het boekjaar 2025 een omzet tussen 23,3 en 23,55 miljard dollar, wat op jaarbasis een groei tussen 8,3 en 9,5 procent betekent. Dat lag iets onder de verwachtingen. De aangepaste winst per aandeel zal met ongeveer 10 procent stijgen naar 20,2 tot 20,5 dollar.

Adobe sloot het boekjaar af met 7,9 miljard dollar aan liquiditeiten en verhandelbare effecten. Daar stond een schuld van 5,6 miljard dollar tegenover. De softwaregroep keert geen dividend uit, maar in het vierde kwartaal werden 4,6 miljoen eigen aandelen ingekocht voor 2,5 miljard dollar.

Conclusie

Adobe noteert tegen 9 keer de verwachte omzet, 18 keer de ebitda en bijna 26 keer de winst. Daar staat een omzet- en winstgroei in de buurt van 10 procent tegenover. De klanten smaken de integratie van AI in de producten, maar het valt nog af te wachten of ook de duurdere abonnementsformules aanslaan. Voorlopig blijft het aandeel Adobe te behouden.

