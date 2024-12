De S&P 500 sloot dinsdag 1,1 procent hoger, wat de totale stijging dit jaar op 27 procent brengt. De Nasdaq 100 won 1,4 procent, de Dow Jones Industrial Average 0,9 procent. Mogelijk gaan we de jaarwisseling in met wat in beurstermen een ‘Santa-Claus-rally’ heet. Dat is het geval als de laatste vijf beursdagen van het oude jaar en de eerste twee van het nieuwe eindigen op winst. Maar hoe groot kan die winst uitvallen? En waar komt dat beursoptimisme vandaan?

De vrolijkheid die Mariah Carey, ovenhapjes en een rist cadeautjes teweeg kunnen brengen, is schijnbaar voelbaar tot in Wall Street. Hoewel de Europese beurzen dicht blijven op eerste en tweede kerstdag, hernam de handel op Wall Street donderdag al. De grootste Amerikaanse beurzen noteren positief en daarom dromen analisten al hardop over een ‘Santa-Claus-rally’. Die term bedacht de econoom en auteur Yale Hirsch in 1972 voor wanneer aan het jaareinde de koersen de hoogte ingaan.

Het fenomeen wordt ook door cijfers onderbouwd, want sinds 1950 heeft de S&P 500 in de eindejaarperiode gemiddeld en mediaan rendementen van 1,3 procent behaald, aanzienlijk beter dan het gemiddelde zevendaagse rendement van 0,3 procent. Van 2016 tot en met 2022 eindigden de laatste vijf en de eerste twee handelsdagen van het jaar op winst. In 2023 zakte de koers net geen 1 procent.

January trifecta

Dat optimisme op de aandelenmarkten heeft een aantal verklaringen. Ten eerste is december traditioneel een sterke maand voor de wereldwijde beurzen, met een positieve groei in drie kwart van de gevallen. Er wordt meer gekocht in de aanloop naar de feestdagen en intentionele investeerders zijn met vakantie, waardoor de markt in handen is van retailbeleggers in feeststemming. Daarbij komt nog dat de kleine belegger getrakteerd wordt op een eindejaarbonus en er zo meer geld de markt instroomt.

Naast de Santa-Claus-rally introduceerde Yale Hirsch, de auteur van het beleggingsboek Stock Trader’s Almanac, nog een andere beursterm: de januaribarometer. Hij stelt dat de eerste maand van het jaar vaak de toon zet voor de rest van het beleggersjaar. Vooral de eerste vijf dagen van januari zijn cruciaal. Statistieken tonen aan dat een Santa-Claus-rally, een positieve eerste vijf dagen van januari, gecombineerd met een positief resultaat van de hele maand januari, in 90 procent van de gevallen uitdraait op een positief beursjaar. Die drie pijlers staan bekend als de ‘January trifecta‘. Het gemiddelde jaarrendement, nadat aan de drie voorwaarden van Hirsch is voldaan, bedraagt net geen 18 procent.

Berenkerst

Maar statistiek is niet alles, want beleggen tijdens kerst is geen garantie op succes. In 2014 en 2015 bijvoorbeeld noteerden S&P 500-aandelen in de eindejaarsperiode respectievelijk 3 en 2,3 procent verlies, aldus Investopedia. In 1999 was het beurssentiment nog negatiever en zakte de sterindex 4 procent. Die periode was de inleiding voor een daling van 37,8 procent op de Dow Jones gedurende een periode van 33 maanden. Beter was het rapport van de kerstman voor aanvang van de financiële crisis. Eind 2007 daalde de markt met 2,5 procent, om dezelfde periode het jaar nadien met 7,4 procent te groeien.

Is het dit eindejaar een verstandige zet om een slag te slaan op de beurzen, hopend op een Santa-Claus-rally? Het is belangrijk voor ogen te houden dat deze beleggerswijsheden nog altijd moeten passen in uw beleggershorizon en risicoprofiel. Meer informatie leest u in onze uitgebreide gids Beleggen voor beginners.