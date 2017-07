Proximus blijft tv-klanten winnen

Lagere kosten in de Benelux en meer tv-, internet- en mobiele abonnementen bij consumenten en bedrijven met minder dan tien werknemers. Daar zit het positieve nieuws bij Proximus. De omzet uit ondernemingen daalt. De winst uit internationale activiteiten daalt fors. De omzet in het consumentensegment steeg 1,7 procent tot 727 miljoen.

Het aantal tv-klanten bij Proximus blijft omhoog gaan, ondanks de concurrentie van nieuwkomer Orange Belgium. Deze keer kwamen er 17.000 klanten bij tot 1,533 miljoen. Dat was minder dan de winst van 27.000 uit het eerste kwartaal, maar bijna evenveel als de vooruitgang een jaar geleden, toen het tv-aanbod van Orange nog maar net uit de startblokken was. Die tv-klanten brachten gemiddeld ook weer meer dan 3 procent meer inkomsten binnen dan een jaar geleden, met nu 20,8 euro per maand.

Ook het aantal internetgebruikers ging weer met 15.000 vooruit tot 1,82 miljoen. Minder straf dan in het eerste kwartaal (+25.000), maar beter dan een jaar geleden (+13.000). Wel is er een duidelijke trend naar goedkopere aanbiedingen. Voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2015 ging de gemiddelde maandelijkse opbrengst per klant voor internet omlaag, tot 28,3 euro (-1,7%).

Viervoudige bundels populairder dan ooit

Volgens CEO Dominique Leroy is de vooruitgang in tv en internet te danken aan de Tuttimus- en Bizz All-in-formules. Die bundels van tv, internet, mobiel en vaste lijn overtuigden al 255.000 gebruikers, een winst met 22.000 in het kwartaal. Netto was dat met 8000 een beter resultaat dan in het vorige kwartaal, toen er 35.000 klanten voor viervoudige bundels bij kwamen, maar het aantal abonnees op beperktere formules afnam met 30.000. Gemiddeld gaven de viervoudige klanten van Proximus 116,5 euro per maand uit, 1,92 procent meer dan een jaar geleden.

Al 56,1 procent van de huishoudens en kleine bedrijven neemt nu zowel vaste als mobiele producten af bij Proximus, een stijging met 2,6 procent. Hoe meer bundels Proximus verkoopt, hoe lager het klantenverloop en dus ook de kosten voor klantenwerving zijn. Wie maar een product afneemt, verandert bijna 8 keer sneller van operator dan wie er vier afneemt, een verhouding van 2,5 procent tegen 19,3 procent. Gemiddeld daalde het verloop bij Proximus tot 11,7 procent.

Scarlet sterker

Tegelijk legt Proximus een deel van zijn groei bij het lagekostenmerk Scarlet, waarover het nog altijd geen afzonderlijke cijfers publiceert. De operator geeft mee dat, behalve de drievoudige TRIO-bundel van Scarlet, "ook de standalone-internetaanbiedingen (Poco/Loco) goed in de smaak vielen".

De Easy Switch-regulering, die een verandering van operator gemakkelijker maakt, ging pas na het kwartaal in en had dus nog geen direct effect op de resultaten.

Mobiel blijft een slagveld, met een daling van de omzet uit diensten met 1,6 procent tot 247 miljoen, een gelijkaardige daling als een jaar geleden. De Roam-Like-At-Home-regeling, die al in juni inging, speelt hier mee. Proximus won 44.000 postpaidklanten, tot 2,63 miljoen, maar er verdwenen 59.000 prepaidklanten. Daarvan blijven er nog 998.000. Alles bij elkaar steeg de maandelijkse omzet per gebruiker wel 0,6 procent tot 22,6 euro, maar er waren dus minder gebruikers.

Het aantal vaste lijnen daalde opmerkelijk licht met 2000 tot nog 2,06 miljoen, maar per klant brachten ze alweer 2,3 procent minder op tot nog 20,4 euro per maand.

Enterprise stelt teleur

Bij de ondernemingen met meer dan tien werknemers daalde de omzet met 1,8 procent tot 342 miljoen door minder ICT-verkopen, afkalvende spraaklijnen en minder roaminginkomsten. Een jaar geleden was hier nog een stijging met 5,7 procent. Vooral de 6,8 procent lagere inkomsten per mobiele klant (tot nog 26,6 euro) vallen op.

Lagere kosten

Tegenover de gemengde inkomstencijfers staat een duidelijke daling van de kosten met nu 3,6 procent in de Benelux. Dat laat Proximus toe zijn courante bedrijfskasstroom te verhogen tot 430 miljoen (+1,1%) over een onderliggende omzet in de Benelux van 1,1 miljard (+0,3%).

Internationaal onder druk

BICS, de internationale activiteiten, boekte 12,9 procent minder omzet tot 312 miljoen door 10 procent minder spraaktrafiek, wisselkoersevoluties en minder gunstige bestemmingen. Dat verklaart hoofdzakelijk waarom de groepsomzet van Proximus daalt met 2,9 procent tot 1,4 miljard in het kwartaal. De courante bedrijfskasstroom bij BICS daalde 8,4 procent door hogere kosten. Geen paniek. De onderliggende marge van BICS steeg en BICS staat op het punt de overname van het Amerikaanse TeleSign af te ronden. Dat moet BICS lanceren in diensten met meer toegevoegde waarde.

Stabiele bedrijfskasstroom

De courante bedrijfskasstroom (ebitda) van de Proximus-groep steeg ondanks BICS met 0,4 procent tot 464 miljoen euro, een fractie lager dan wat analisten verwachtten. De vrije kasstroom was maar 39 miljoen tegen nog 122 miljoen een jaar geleden, onder meer door hogere voorafbetalingen van belastingen.

Hogere investeringen door voetbal

De investeringen lagen met 281 miljoen euro 66 miljoen euro hoger dan een jaar geleden door de aankoop van drie jaar uitzendrechten voor het Jupiler League voetbal. Proximus investeerde ook in glasvezel in Brussel (Anspach), Antwerpen en Gent, naast de lopende uitrol van fiber in bedrijvenparken.

Stabiele vooruitzichten

CEO Dominique Leroy blijft bij haar vooruitzichten voor het lopende jaar. De omzet in de Benelux zou "vrijwel stabiel" blijven, met een lichte groei van de courante bedrijfskasstroom (ebitda) van de groep. De investeringen zullen op ongeveer 1 miljard uitkomen, zonder de Jupiler League-uitzendrechten.