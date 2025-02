BEKIJK – ‘Europa strijdt op vier fronten met de VS’: professor Marc De Vos over het spoedoverleg in Parijs

De Franse president Macron heeft de leiders van zeven andere Europese landen bijeengeroepen in Parijs voor een spoedoverleg over Oekraïne. Op die geïmproviseerde top zijn onder meer Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Polen uitgenodigd. Ook NAVO-topman Rutte en Commissievoorzitter von der Leyen zijn aanwezig. We vragen aan professor Marc De Vos hoe de EU een plaats kan afdwingen aan de onderhandelingstafel over de stopzetting van de oorlog in Oekraïne.