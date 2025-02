Waarom we onze positie in Albemarle in de voorbeeldportefeuille verstevigen

We versterken vanmiddag onze positie in Albemarle in de voorbeeldportefeuille van Trends Beleggen door de aankoop van tien extra aandelen tegen de openingskoers van vandaag. Daar zijn volgende argumenten voor.

· De koersen van de lithiumproducenten zijn te diep gezakt en een fraaie kans voor investeerders die verder kijken dan de huidige dip van de lithiumprijs. Dat werd bevestigd door de overname van de Canadese lithiumspeler Arcadium Lithium door de grondstoffengigant Rio Tinto, die zo laat blijken te geloven dat lithium minstens voor het komende decennium een cruciale grondstof is.

· Beoordeel de waardering niet op basis van de resultaten van 2024 en 2025. Weet ook dat Albemarle in de boekjaren 2022 en 2023 telkens een winst per aandeel in de buurt van 22 dollar heeft gerealiseerd. Als Albemarle de komende vijf jaar nog maar de helft van die piekwinst draait, en dat tegen de laagste koers-winstverhouding van de voorbije tien jaar, komen we nog uit bij een koersdoel van 140 à 145 dollar. Gebruiken we de gemiddelde koers-winstverhouding van de voorbije tien jaar (17 keer), dan komen we uit op 185 à 190 dollar als koersdoel voor ergens in de komende vijf jaar.

· Er zitten dus nog altijd erg veel negatieve verwachtingen in de koers verrekend. Maar de verkopers lijken uitverkocht. De cijfers van het vierde kwartaal waren allesbehalve denderend, maar toch steeg de koers 3,5 procent op die cijfers.