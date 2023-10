Promaz biedt bedrijven en organisaties steun voor bodemsanering na mazoutlek

Een bodemverontreiniging veroorzaakt door een mazoutlek: ook voor bedrijven en organisaties is dat een serieuze tegenvaller. Gelukkig kunnen ook zij (net als particulieren) voor de sanering op steun van het Promaz-fonds rekenen.

Het zal u maar overkomen: u gebruikt een mazoutketel voor de verwarming van de kantoren waar bedienden werken en/of voor het atelier waar arbeiders aan de slag zijn. Door een lek in de mazouttank of -leiding is de bodem verontreinigd geraakt. Geen paniek, want dankzij het Promaz-fonds kunt u zowel op operationele als financiële hulp rekenen. Het Promaz-fonds is het resultaat van een interregionaal samenwerkingsakkoord tussen de federale en gewestelijke overheden.

Tussenkomst voor gebouwen zonder woonfunctie

Promaz komt dus behalve bij particuliere woningen ook tussen voor gebouwen zonder woonfunctie: naast kantoorgebouwen komen eveneens overheids- en religieuze gebouwen, woonzorgcentra, ziekenhuizen, scholen, hotels… in aanmerking. De enige voorwaarde is dat de mazouttank en -leidingen dienen voor de verwarming van personen in een gebouw. Het maakt niet uit of de bodemsanering nog in een beginnende procedure zit of al volledig is afgerond. Mazouttanks die in gebruik zijn, komen in aanmerking, maar ook buiten gebruik gestelde exemplaren die ooit een verontreiniging hebben veroorzaakt. U kan opteren voor financiële en/of operationele steun.

Bij een operationele interventie laat Promaz de bodemsanering in uw plaats uitvoeren. Het fonds werkt hiervoor samen met een erkend deskundige en stelt ook een aannemer aan. Tot een maximum van 100.000 euro (incl. btw) komt Promaz tussen in de kosten.

Ook voor wie de bodemsanering liever zelf uitvoert en betaalt, zorgt Promaz voor financiële hulp, eveneens voor een bedrag tot 100.000 euro. De richtlijnen hiervoor zijn vastgelegd door de regionale wetgeving en Promaz zelf. Eenmaal u van de bevoegde gewestelijke overheid een eindverklaring hebt gekregen, kunt u de terugbetaling aanvragen.

Wilt u meer weten over Promaz? Surf dan naar www.promaz.be, waar u alle informatie vindt. U kunt ook bellen naar 0800 63 636, van maandag tot vrijdag tussen 9 en 17 uur. Aanvragen voor tussenkomst kunnen via het online-invulformulier of schriftelijk via aangetekend schrijven gebeuren.

Benieuwd of u in aanmerking komt voor ondersteuning door Promaz? Doe dan de test op de website www.promaz.be

De tussenkomst van Promaz gebeurt onder de bepalingen van het Samenwerkingsakkoord, zoals dat van kracht is a) op de datum van de aanvraag, b) op basis van de prioriteitenlijst van Promaz en c) in functie en tot het beloop van de beschikbare financiële middelen van Promaz (art 16 van het Samenwerkingsakkoord).