IKEA geeft de zon een hoofdrol in onze toekomst

Koelkast, computer, lampen, vaatwasser … Elektriciteit heeft zich onmisbaar gemaakt in ons dagelijkse leven. Maar ze jaagt ook onze energiefactuur de hoogte in en heeft voor haar productie grondstoffen nodig die allesbehalve duurzaam zijn. De zon, de krachtigste natuurlijke energiebron, zou wel eens het gedroomde alternatief kunnen zijn, zeker als iedereen er met de juiste middelen van kan genieten.

#AlleBeetjesHelpen

Laat de zon binnen

Wat IKEA wenst? Mensen stimuleren om thuis duurzamer te leven door de toegang tot groene energie te vergemakkelijken. Twijfel je nog over de installatie van zonnepanelen bij je thuis? Deze drie goede redenen halen je misschien over de streep:

Besparingen – Zonnepanelen verdien je doorgaans terug in zes jaar tijd, afhankelijk van hun ligging, én ze geven je woning een mooie meerwaarde. Een investering voor de toekomst – Fossiele energiebronnen raken uitgeput, terwijl de zon nog minstens vier miljard jaar te gaan heeft. De planeet beschermen – Zonne-energie is niet alleen gratis en onbeperkt, ze is ook nog eens hernieuwbaar. En zo verklein jij dus je ecologische voetafdruk.

Ontdek IKEA’s zonnepanelen hier.

IKEA laat je niet in de steek

Een van de grote principes waarop IKEA steunt, is dat van ‘democratisch design’. Ingvar Kamprad, de oprichter van IKEA, zei het destijds al: “Wij dragen bij tot een beter dagelijks leven voor zoveel mogelijk mensen door iedereen, zelfs met een klein budget, de mogelijkheid te bieden praktisch en aangenaam te wonen.” Een filosofie die IKEA gretig toepast door een grote waaier aan functionele en tegelijk betaalbare designproducten aan te bieden, zonnepanelen inbegrepen. Tot nu toe waren duurzame alternatieven om elektriciteit op te wekken voor velen vaak te duur. IKEA vindt het belangrijk om die groene alternatieven beschikbaar te maken voor zoveel mogelijk mensen, door diensten voor schone energie aan te bieden, zoals zonne-energie voor thuisgebruik.

Nieuw: een schitterende samenwerking

In samenwerking met Little Sun, een organisatie die net als IKEA zonne-energie toegankelijk wil maken voor zoveel mogelijk mensen, ontwikkelde het merk SAMMANLÄNKAD, een collectie draagbare en veelzijdige ledlampen op zonne-energie. Ontdek de collectie in april in de winkel.

Wist je dit al?

Om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen, koestert IKEA de ambitie om tegen 2030 volledig zelfvoorzienend te zijn op energievlak. Het merk plaatste al 935.000 zonnepanelen op de daken van zijn winkels en andere gebouwen, en gebruikt de energie van 415 windmolens die verspreid over de wereld opgesteld staan. Alleen al in België liggen er al 38.000 zonnepalen op de 8 winkels.

