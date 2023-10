Futureproof verwarmen met een hybride-installatie van Buderus

“Heeft een klant renovatieplannen? Dan is een hybride verwarmingssysteem meestal de beste oplossing. Met een installatie van Buderus beschik je over drie troeven: energiezuinig, interessant voor de portemonee en eenvoudig te installeren.” Mike Seyns werkt al vijftien jaar als zelfstandige installateur met Buderus: “En ik heb er nog geen dag spijt van gehad”.

Hybride is ideaal voor renovatie

Het VRT 1-programma ‘Ons huis/Nieuw huis’ en installateur Mike sloegen de handen in elkaar bij een van de deelnemende panden. “Buderus vroeg of ik wou meewerken aan dit project met de installatie van een hybride verwarmingssysteem in een gedeeltelijk gerenoveerde woning”, vertelt Mike. “Deze installatie bestaat uit een gascondensatieketel die samenwerkt met een warmtepomp. De isolatiegraad van een bestaande woning is immers niet zo hoog als bij nieuwbouw. Daarom is een full electric-warmtepomp niet aangewezen voor zo’n project.

©frederikbeyens © frederikbeyens

Tandem voor het hoogste rendement

“Een hybride verwarmingssysteem heeft veel voordelen,” vertelt Mike. “Minder CO2-uitstoot en de klant bespaart tot 80% op zijn energiefactuur. De warmtepomp neemt het grootste deel van het jaar de energievoorziening voor zijn rekening. Alleen op piekmomenten springt de gascondensatieketel bij. Zo’n installatie heeft een slimme regeling die bepaalt welke warmtebron op dat moment het hoogste rendement oplevert.”

Vloerverwarming en radiatoren

Een hybride opstelling werkt prima samen met vloerverwarming, omdat dit type verwarming aangewezen is op een lage temperatuur van cv-water. Maar er bestaan ook opstellingen die bedoeld zijn voor radiatoren. En als je de elektriciteitsrekening kunt drukken door middel van zonnepanelen dan zit je helemaal goed.

©frederikbeyens

Gebundelde krachten

“Ik werk nu 15 jaar als zelfstandige en daarbij heb ik steeds de nieuwe technieken gevolgd. Al die jaren heb ik gekozen om bij één merk te blijven, want Buderus zorgt voor een degelijke, praktijkgerichte opleiding. De technische experts zijn altijd bereikbaar en ondertussen kennen we de mensen daar persoonlijk en dat maakt dat het contact en de opvolging altijd vlot verloopt.

75% gasbesparing door hybride systeem

Bij een Nederlands proefproject in Utrecht werden 200 woningen uitgerust met een hybride systeem waarbij een warmtepomp aan de bestaande cv-installatie werd toegevoegd. Zonder enige bouwtechnische ingrepen leverde deze toevoeging een besparing op van maar liefst 75% aan gasverbruik. Mits een doorgedreven efficiënte regeling blijkt het bijgevolg mogelijk om een besparing van 70 tot 80% op gas te realiseren zonder dat het elektriciteitsverbruik daardoor overdreven stijgt.