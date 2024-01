FTI SuperNova: 5 redenen waarom je dit event niet mag missen

Na de succeseditie van 2018 halen we ook deze keer investeerders van over de hele wereld naar Antwerpen. Zodat gamechangers en bedrijven van morgen optimaal kunnen netwerken. Dat maakt van FTI SuperNova dé place to be voor ondernemers en investeerders. Afspraak op 21-22 maart!

Laat je in een unieke setting van een omgebouwde Waagnatie gedurende twee dagen onderdompelen in een dynamische sfeer vol inzichten over ondernemerschap, leiderschap, schaalvergroting en financiering. De toekomst van innovatie, samengebald via inspirerende keynote-speeches van unieke sprekers van over de hele wereld.

Showcase van Vlaamse Technologie

Welkom bij Meet The Portfolio, dé ultieme techbeurs waar Belgische durfkapitalisten en topinvesteerders hun meest veelbelovende bedrijven presenteren. Duik in een uitgestrekte netwerkruimte vol kansen. Ontdek 150 van de beste tech- en innovatiebedrijven van dit moment, verdeeld over levendige netwerkzones en thematische zones met deze hotspots: Mobiliteit – Klimaat technologie – AI – Metaverse – Cybersecurity – Hardware – Software voor KMO – SAAS.

Investor Pitches

Met een top selectie van toonaangevende investeerders van over de hele wereld is dit uw kans om de aandacht te trekken van de juiste mensen die jou kunnen helpen met de groei van je business. Het uitgangspunt is: Vlaanderen gaat niet meer naar de wereld, we halen de wereld naar Vlaanderen. Fondsen uit San Francisco, Boston en Japan en investeerders als Earlybird, Venture Captial, Capital Mills, Apax, Colombia Lake Partners, hebben hun komst al bevestigd. Met het oog op matchmaking zetten we in op AI-technologie. Die moet voor een zo goed mogelijke match zorgen. Op zoek naar financiering? Dit is dé kans om je tech oplossing te presenteren.

Inspirerende Keynote-Speeches

Op de ‘Main Stage’ komen internationale toppers langs als Clark Scheffy (IDEO), Alessia Zecchini (wereldrecordhouder freediving), of Chris Ume, (Metaphysic.ai en wereldberoemd voor Deep Fake Tom Cruise). Ze worden vergezeld door Tesla, Apple of NASA-alumni die inspirerende getuigenissen geven over menselijke veerkracht en groei, moonshot-ideas en human centered design. Kortom, een keur aan innovatieve gamechangers die wereldtop zijn in hun domein.

Sofa Sessies

Laat je voorts inspireren met intieme interactieve sofa sessies met technologische helden, als Jurgen Ingels (Smartfin), Daan De Wever (CEO @ Dstny), Sarah Moens (Ruimtevaartspecialist) of Stijn Christiaens (Founder @ Collibra). Een unieke kans voor het professionele publiek om in discussie te gaan in parallelle breakout rooms. Elke sessie is geschikt voor maximaal 30 deelnemers, waardoor een actieve sfeer ontstaat.

Café Connect

Dé eyecatcher van de Waagnatie – The Longest Bar – een boeiende ontmoetingsplek. 40 meter toog om te netwerken, waar alles draait om gezelligheid, waar je onder het genot van een drankje en een hapje op een relaxte manier kunt netwerken. Maak waardevolle connecties in een ontspannen setting en klink op nieuwe ontmoetingen en boeiende gesprekken!

Deze speciale editie van SUPERNOVA vindt plaats onder de koepel FTI – Flanders Technologie & Innovation. Ook deze keer zullen we de Waagnatie in Antwerpen omtoveren tot hét event waar tech ondernemers, investeerders & liefhebbers van innovatie samen komen om geïnspireerd te worden, opportuniteiten te spotten en te connecteren. Kom kijken naar krachtige keynotes, de strafste portfolio bedrijven van de beste Vlaamse VC’s, interactieve sessies met lokale helden of pitch je beginnende onderneming voor de grootste internationale investeerders. Afspraak op 21-22 maart te Antwerpen.



