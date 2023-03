De Business series van MSI

Ben je op zoek naar een strakke en elegante laptop die ook nog eens hypermobiel is? Wellicht dat MSI, de Taiwanese computerfabrikant, met hun Business & Productivity series een laptop voor jou heeft. Dit zijn laptops die gefocust zijn op mobiliteit, gemakzucht en veiligheid.

Micro-Star International Co, ook wel bekend als MSI, ken je wellicht van de innovatieve en kwalitatieve gaming producten. Zo focussen zij zich vooral op producten als laptops, monitoren, videokaarten en nog veel meer. Echter is MSI een aantal jaar geleden ook de business kant ingedoken. Zo hebben zij bijvoorbeeld onder de laptops de ‘Business & Productivity’ en de ‘Creator’ series geïntroduceerd.

Business & Productivity series

MSI heeft dus een paar jaar geleden een introductie gedaan over de Business & Productivity laptops. Binnen deze categorie worden er 3 verschillende laptop series onderverdeeld. Dit zijn de ‘Summit’, ‘Prestige’ en de ‘Modern’ serie. Iets wat elke serie deelt is de hypermobiliteit, gemakkelijkheid en de veiligheid. Zo wegen de laptops maar tussen de 1 en 2 kilogram en zijn dus makkelijk mee te nemen. Daarnaast voldoen alle series ook aan de militaire standaard; MIL-STD-810G. Dat wil zeggen dat de laptops op militaire standaard zijn getest op betrouwbaarheid en duurzaamheid.

Ondertussen heeft MSI een korte tijd terug de launch gedaan van hun 13e generatie Intel processors laptops, die ook in de Business & Productivity series geïntegreerd zijn. Hieronder bespreken we er een aantal.

De flexibele Summit Series: Summit E16Flip A13VET-027BE

Allereerst presenteren zij de Summit Series, met als hoogtepunt de Summit E16Flip. In deze laptop zit een nieuwe 13e generatie Intel i7-1360P processor. Dit gaat gepaard met de nieuwe 40 series videokaart, de Geforce RTX 4050. Deze onderdelen werken perfect samen om jouw productiviteit te boosten. Zo wordt multitasking alleen maar makkelijker en stijgt je werk efficiëntie.

Gepaard met deze specificaties komt een QHD+ scherm met een refresh rate van 165Hz. Dit scherm is gebaseerd op de ‘Golden Ratio’, waardoor het scherm een verhouding heeft van 16:10. Bij deze verhouding is bewezen dat gebruikers maximale efficiëntie hebben tijdens het werk. En dat is niet het enige wat dit scherm heeft, het scherm is namelijk ook te gebruiken als touchscreen. Deze laptop komt namelijk samen met de MSI-pen, die ervoor zorgt dat jij gemakkelijk de touchscreen kunt gebruiken voor je werkzaamheden. Om de kerst op de taart toe te voegen is het scherm ook nog eens volledig draaibaar. Het ‘Flip-N-Share’ design zorgt er voor dat jij gemakkelijk je scherm kan omslaan om je werk te optimaliseren of snel iets te presenteren aan je klant.

Mocht je nou altijd gedoe hebben met extra aansluitingen op je laptop, dat is bij de Summit E16Flip geen probleem. Deze laptop bevat genoeg aansluitingen om je productiviteit te bevorderen. Zo heeft de laptop één type-A USB 3.2 aansluiting en 2 type-C USB 3.2 aansluitingen. Niet te vergeten is de handige HDMI 2.1 aansluiting om een extra scherm toe te voegen. Als mooie toevoeging als het gaat om de veiligheid, bevat de laptop ook een ‘webcam switch’. Dit is een schakelaar aan de zijkant van de laptop die er voor zorgt dat de hardware van de webcam uitgezet wordt als je die omzet. Zo weet je zeker dat je veilig en overal te werk kan gaan.

De krachtige Prestige Series: Prestige 14Evo B13M-273BE

Mocht je nou wat meer geïnteresseerd zijn in een mobielere en lichtere variant, dan is de Prestige 14Evo wellicht een goede aanwinst. Met dit model vind je een perfecte balans tussen je werk- en gewone leven. De laptop weegt ongeveer 1,5kg waardoor je hem overal en gemakkelijk mee naartoe kunt nemen zonder dat je last hebt van het gewicht. Om de laptop nog mobieler en productiever te maken, houdt het beeldscherm ook de ‘Golden Ratio’ van 16:10 aan. Dit zorgt voor een ruimere werkruimte en een comfortabelere visuele ervaring. Niet alleen het gewicht maakt deze laptop hypermobiel. De laptop heeft genoeg aansluitingen waardoor je snel je werk kunt verdelen over meerdere schermen of iets snel moet presenteren aan een van je klanten. Zo bevat de laptop één USB 3.2 Type-A poort en één HDMI 2.1 poort. Daarnaast zitten er ook 2 Thunderbolt 4 aansluitingen aan de zijkant om gemakkelijk en snel onderdelen te verbinden of op te laden. Voor de veiligheid zit ook in deze laptop een Webcam Switch geïntegreerd, zodat je gemakkelijk en snel de hardware van je laptop uitzet.

Om de veiligheid van deze laptop verder te bevorderen, bevat de laptop meerdere hardware en software elementen. Onder andere is er Windows Hello in geïntegreerd. Hiermee kan jij gemakkelijk en snel inloggen door middel van gezichtsherkenning of met je vingerafdruk. Om daar nog meer veiligheid aan toe te voegen, is er in de laptop ook “Tobii Aware” geïntegreerd. De software van Tobii Aware zorgt ervoor dat je op de hoogte wordt gebracht mocht er iemand onbedoeld op je scherm mee kijken. Deze software biedt daarin 3 verschillende opties. De eerste optie zorgt ervoor dat je scherm automatisch geblurred wordt als je wegloopt van het scherm. Zodra je terug komt, zal de laptop de juiste eigenaar herkennen en vanzelf weer helder worden. De tweede optie zorgt ervoor dat de laptop automatisch vergrendeld wordt als de gebruiker wegloopt. Op deze manier wordt er voorkomen dat een andere gebruiker met de gegevens om kan gaan van de juiste gebruiker. De laatste optie van de software zorgt ervoor dat er een visuele aanwijzing verschijnt op het scherm als iemand subtiel achter je rug probeert mee te kijken. Hierbij kan je dan zelf instellen of het scherm vanzelf in zijn geheel geblurred wordt, of dat je dat zelf doet. Hierdoor kan gevoelige informatie beschermd blijven.

Om uiteindelijk dan ook terug te komen op de specificaties van deze laptop, want die liegen er ook niet om. Deze laptop heeft namelijk niet voor niets de benaming ‘Evo’ in haar naam. Dit label geeft namelijk een bewijs af dat de laptop aan een aantal eisen voldoet. Onder andere de prestaties, de aansluitingen en verbindingen, de geschiktheid voor zakelijk gebruik en voor onderweg en de kwaliteit tijdens het videobellen zijn hier van belang. De Prestige 14Evo heeft dus voor al deze eisen bewezen dat het een geschikte laptop is en het label verdient. De sterke prestaties van de laptop komt vooral door de onderdelen die er in zitten. Zo heeft deze laptop een Intel Core i7-13700H processor, eentje van de nieuwste generatie. Daarmee samen zit een Intel Iris Xe grafische kaart om je productiviteit tot een volgend niveau te helpen. Het 14 inch scherm met een 16:10 verhouding helpt er uiteindelijk ook bij om de juiste werk efficiëntie te behalen.

De slanke Modern Series: Modern 14 C13M-423BE

De laatste serie van de MSI Business & Productivity laptops is de ‘Modern’ serie. Geef nog meer kleur aan je lever met de gloednieuwe serie! De Modern-serie staat er om bekend dat zij slank, krachtig en stijlvol is. Hierin zit alles wat je nodig hebt om je passie en productiviteit na te streven in zowel je privé- als je werkleven.

Versterk je dagelijkse productiviteit met de nieuwste 13e generatie Intel Core i5-1335U processor. Gepaard met de Intel Iris Xe grafische kaart zorg jij ervoor dat altijd en overal je dagelijkse productiviteit kan voortzetten. Daarnaast weegt de laptop slechts 1.4kg en is dus extreem draagbaar en mobiel, waar je ook naartoe gaat! Daarnaast kan de laptop 180° lay-flat liggen waardoor jij gemakkelijk je werk met anderen kunt delen. Dat niet alleen, ook heeft de Modern 14 een vergroot touchpad en een soepele en responsieve vingertopbediening om je productiviteit naar een nieuw niveau te schieten. De geoptimaliseerde toets afstand van 1,5mm zorgt voor een ergonomische typ-ervaring en is daarnaast ook verlicht waardoor je makkelijk in donkere omgevingen te werk kunt gaan.

Als laatste heeft de laptop genoeg aansluitingen om je goed op weg te helpen. Zo bevat de laptop een Type-C USB 3.2 aansluiting, een Type-A USB 3.2 aansluiting en een Type-A USB 2.0 aansluiting. Daarnaast heeft de laptop ook een HDMI aansluiting en een microSD kaartlezer.

Een scala aan keuze

Binnen MSI zijn er dus genoeg zakelijke keuzes als het gaat om laptops. Van lichte en hypermobiele modellen, naar super efficiënte modellen die je productiviteit tot een volgend niveau tillen. Mocht je nou geïnteresseerd zijn in één van deze 13e generatie modellen, ze zijn binnenkort verkrijgbaar!

Mocht je meer informatie willen over de Business & Productivity series? Bezoek dan de website van MSI.