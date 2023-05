‘Koop kwaliteit, zéker als de rente stijgt’

Lees het edito van hoofdredacteur Wim Verhoeven, bij de Trends Vastgoedgids van deze week.

Heel toevallig raakte ik enkele jaren geleden aan de praat met een van de rijkste grootgrondbezitters van Nederland. Je zag het niet aan hem. Oude 4×4, versleten Barbour-jas, rubberlaarzen. Het type dat zelden met de waan van de dag, maar veeleer met de lange termijn bezig is.

Dat bleek ook toen het gesprek over vastgoed ging. De man bezat “nogal wat pandjes” op de Prinsengracht in Amsterdam. “Mooie investering”, zei hij. “Behoudt altijd zijn waarde.”

Dat de Prinsengracht voor minder vermogende stervelingen niet is weggelegd, deed hem de schouders ophalen. “In vastgoed telt maar één ding”, zei hij. “Kwaliteit. En de Prinsengracht ís kwaliteit.”

Na de correctie komen de kansen. Doe er uw voordeel mee.

Nu het renteklimaat voor lange tijd gekeerd lijkt, wint die gedachte nog aan belang. De jongste jaren werd om het even wat ontwikkeld of op de markt gebracht. Werkelijk alles raakte binnen de kortste keren verkocht. Die tijd komt niet snel terug.

Het aantal vastgoedtransacties daalt fors. Voorlopig houden de prijzen vrij goed stand, maar in Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn er wel serieuze correcties. Deze week kan u onze vertrouwde Vastgoedgids raadplegen voor alle cijfers en tendensen in uw streek. Alles is ook makkelijk raadpleegbaar op onze website Trends.be.

Bekijk het volledige dossier met alle cijfers en kaarten

Haarfijn leggen insiders uit welke mechanismen spelen op de Belgische vastgoedmarkt. De hogere rente is echt een gamechanger. “Wie kan, wacht nog met een project op de markt te brengen”, zegt zo’n insider. “In de hoop dat de rente opnieuw een beetje zakt en men weer richting de prijzen van vroeger kan gaan.”

Met de lange termijn voor ogen is weglopen van vastgoed nergens voor nodig. Kwaliteit voor een goede prijs is wél van belang. Kwaliteit komt in vele gedaanten. Dat begint bij het onroerend goed zelf. Goede locaties en energiezuinige panden blijven schaars en gewild. Hoge rente of niet. Maar die bedenkelijke appartementsblok langs een drukke steenweg in het een of ander slaapdorp, zoals er de jongste jaren vele duizenden zijn gebouwd? Dat gebrekkige pand, waarvan je niet weet hoeveel de renovatie zal kosten?

Kwaliteit kan letterlijk allesbepalend zijn voor wie met een ontwikkelaar of bouwbedrijf in zee gaat. De eerste horrorverhalen over faillissementen duiken al op. Wie tijdens de boom van de afgelopen jaren de grootste risico’s heeft genomen en met weinig eigen kapitaal heeft gewerkt, komt mogelijk in de problemen. Voor ontwikkelaars die dure grond kochten en speculeerden op verdere prijsstijgingen bij de oplevering, geldt hetzelfde.

Ook bouwbedrijven met een smalle financieringsbasis lopen gevaar. De bouwfederatie liet deze week nog weten dat zeven van de tien aannemers klanten zien afhaken. Ondertussen poseren in de populaire pers de eerste ongelukkige koppels voor hun ruwbouw, waarvoor ze tienduizenden euro’s voorschotten hebben betaald die ze nooit zullen terugzien. Maak uw huiswerk. Onze collega’s van Trends Business Information verzamelen de jaarrekeningen van élke Belgische vennootschap. En dus ook van alle vastgoedspelers. Kwaliteit!

Op de beurs is het niet anders. Slapend rijk worden met stijgende koersen en rijkelijke dividenden van beursgenoteerd vastgoed is niet langer vanzelfsprekend. Niet elk marktsegment krijgt het even moeilijk en niet elke gereglementeerde vastgoedvennootschap heeft een even hoge schuldgraad die de rendabiliteit kan ondermijnen. Ook beleggers maken dus best hun huiswerk. Kwaliteit!

Onze Nederlandse vriend van zo-even laat er allicht zijn slaap niet voor. De Prinsengracht valt niet om. Op de lange termijn komt het zéker goed. De hele vastgoedsector vreest nu al dat we de vraag naar kwalitatieve huisvesting straks niet zomaar de baas kunnen. Na de correctie komen de kansen. Doe er uw voordeel mee.