Wat u moet weten over Liberty Global, de toekomstige eigenaar van Telenet

Er is eindelijk duidelijkheid rond Telenet. Het Amerikaanse Liberty Global, dat al hoofdaandeelhouder was van Telenet, koopt nu alle aandelen van de telecomprovider. Dit moet u weten over de Amerikaanse gigant, één van de grootste telecomspelers in zes Europese landen, met tientallen miljoenen klanten wereldwijd.

Liberty Global ontstond in 2005 na de fusie van de internationale tak van de Amerikaanse provider Liberty Media en UnitedGlobalCom. Liberty Media (LIM) is het bedrijf van de Amerikaanse telecommagnaat en miljardair John Malone. Volgens een schatting van Bloomberg uit 2021 reikt zijn vermogen tot 9 miljard dollar. Op 82-jarige leeftijd zit hij nog altijd in de raad van bestuur van Liberty Media en Liberty Global. Liberty Global wordt bestuurd door de Amerikaanse CEO Mike Fries.

Liberty Global was in 2005 al actief in 17 landen. Het had toen 23 miljoen klanten: van Japan tot Chili en ook in Europa. Liberty Global was zich altijd goed bewust van de kansen die er op het Europese continent lagen. Sinds 2007 is het de hoofdaandeelhouder van Telenet; in 2017 vergroote het zijn belang nog van 50,2 tot 59,18 procent.

Ook entertainment

Ook in onze buurlanden is het Amerikaanse bedrijf geen onbekende. Liberty Global kocht in 2013 de Britse provider Virgin Media voor 24 miljoen dollar. Een jaar later maakten onze noorderburen kennis met de Amerikanen, want de kabelprovider Ziggo werd voor 10 miljoen euro overgenomen. In een joint venture met Vodafone runt Liberty Global Vodafone Ziggo, nu de op een na grootste provider van Nederland. Het moederbedrijf van Telenet is ook actief in Zwitserland, Ierland en Slowakije.

Naast telecom investeert de gigant ook in entertainment. In België kennen we Play Sports, dat uitpakt met het voetbalaanbod van de Jupiler ProLeague, maar ook met Formule 1. Liberty Global nam in 2017 de Formula One Group over, dat de promotie voert en de rechten verkoopt van de populaire autosport. Voorts bezit het onder meer de Britse zenders van ITV, de Spaanse televisiekanalen van Univision, de fabrikant van smart home services Plume en de bekende filmstudio Lionsgate. En met de streamingdiensten Netflix en Amazon Prime Video is er een wereldwijde samenwerking.

Gevolgen voor Telenet

In 2021 rapporteerde Liberty Global een omzet van 13,4 miljard dollar, met zo’n 23.000 werknemers . De hoofdkantoren van Liberty Global bevinden zich in Londen en Amsterdam, maar ook in het Amerikaanse Denver.

Wat zijn voor Telenet de gevolgen van de volledige overname? Dat moet nog grotendeels de komende tijd blijken. De positie van de CEO, de Amerikaan John Porter, is een van de zaken waarnaar gekeken wordt. Hij bekleedt straks meer dan tien jaar die positie en zou in de komende jaren zijn pensioen aankondigen.

Als opvolger wordt de naam van Inge Smidts gefluisterd, de CEO van Cable & Wireless Communications, een andere provider uit de Liberty-familie die actief is in de Cariben en Zuid-Amerika. Met haar ervaring is ze in principe al klaargestoomd voor de job bij Telenet.

