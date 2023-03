‘Het bod op Telenet is opportunistisch’

Danny Reweghs, directeur strategie van Trends Beleggen, wikt en weegt het overnamebod van Liberty Global op de aandelen van Telenet die de Amerikaanse meerderheidsaandeelhouder nog niet in zijn bezit heeft.

Ja, het kan dus. Een premie van 45 procent boven op de laatste koers voor de aankondiging betalen en toch geen royaal bod doen. We zouden het bod in cash van 22 euro per aandeel van Liberty Global op Telenet als ‘opportunistisch’ omschrijven. Het is dus eerder een karig dan een fair bod. Het feit dat de koers van Liberty Global hoger opent op de beurs van New York spreekt die analyse niet tegen. Bij de herneming van de koersnotering ging het Telenet-aandeel 40 procent hoger.

De telecomsector is zowat de goedkoopst gewaardeerde sector in Europa, al jaren uitgespuwd door het analistenheir en gemeden door beleggers.

Wil dat zeggen dat we niet op het bod moeten ingaan? Dat is wat kort door de bocht. Tenslotte is er wel die stevige premie. Die maakt het bod niet zo belachelijk laag dat we het meteen zouden afwijzen. Het is een biedprijs conform de gemiddelde waardering van de Europese telecomwaarden, verzameld in de Stoxx600 Telecom-index. Op basis van de ene parameter is het bod wat beter dan het Europese gemiddelde, volgens een andere wat minder goed. De telecomsector is echter zowat de goedkoopst gewaardeerde sector in Europa, al jaren uitgespuwd door het analistenheir en gemeden door beleggers.

Het is dus geen ‘uitkooppremie’ tegenover het Europese gemiddelde. Anderzijds moeten we ook niet blind zijn voor de zwakten van de Belgische telecommarkt: er is een bijkomende speler op komst en dus meer (prijs)concurrentie, er is de glasvezeloorlog, het is een markt zonder of met beperkte groeimogelijkheden, er is het risico op meer marktregulatie, enzovoort. Het zijn de redenen waarom de Telenet-beurskoers zo diep was weggezakt. We mogen het bod dan wel als opportunistisch omschrijven, het wil nog niet zeggen dat er meer in zit voor de particuliere aandeelhouder. Tot groot verdriet van de trouwe aandeelhouders, die al een eerdere poging (2012) van Liberty Global tot een uitkoopbod van 35 euro per aandeel hebben afgeschoten als zijnde ‘te laag’.