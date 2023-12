Verzekeringsmakelaars Callant en AlliA opnieuw op het overnamepad

De consolidering in de verzekeringsmakelarij gaat onverminderd door. Callant nam zopas Corstjens Verzekeringen in Geel over, en AlliA breidt zijn activiteiten in Wallonië en Zwitserland uit. Ook Hillewaere staat op het punt een nieuwe reeks overnames aan te kondigen.

De West-Vlaamse makelaar Callant Verzekeringen deed zopas de 22ste overname in zijn 32-jarige bestaan. Corstjens Verzekeringen uit Geel voegt 7 miljoen euro premie-omzet toe aan de 150 miljoen van Callant. Tom Corstjens en zijn medewerkers maken de overstap naar het kantoor Callant Kempen, dat zo de grootste makelaar in de regio Geel wordt.

“Het strategische plan voorziet dat we doorgroeien tot 250 miljoen euro premie-omzet tegen 2028”, vertelt Peter Callant. “Dat moet deels via organische groei gebeuren maar we willen ook iets meer dan 50 miljoen euro omzet binnenhalen via acquisities. Idealiter doen we dat via één of twee grotere overnames. Maar er moet een match zijn met onze bedrijfscultuur en de ambitie om te groeien. Wij kijken vooral in de richting van makelaars die grotere ondernemingen, kmo’s en vrije beroepen bedienen. In dat segment willen we onze activiteiten uitbreiden.”

AlliA wil leidende speler in Zwitserland worden

Ook de verzekeringsmakelaar AlliA uit Roeselare nam de voorbije maanden nog eens twee makelaarskantoren in Wallonië over: Petit & Lambert uit Bastenaken en Assurances Gaudin Ledieu uit Profondeville (nabij Namen). Tot voor een paar jaar was AlliA enkel in Vlaanderen en Brussel actief. Op korte tijd deed de onderneming vijf overnames in Wallonië.

Die snelle expansie werd mee mogelijk gemaakt door de intrede een jaar geleden van de risicokapitaalverschaffer Apheon (uit de GBL-groep) in het kapitaal van AlliA, geeft CEO Joseph Lebon toe: “Wij deden in het verleden ook heel wat acquisities, maar onze overnamecapaciteit was beperkt. Via bankfinanciering konden we nog tot 80 à 100 miljoen euro zelf ophoesten. We konden dus nog een tijd verder, maar omdat we de trein van de consolidatie niet wilden laten passeren, hebben we beslist extern kapitaal aan te trekken.”

AlliA is intussen uitgegroeid tot de tweede grootste Belgische makelaar met een premie-omzet van meer dan 800 miljoen euro, een bedrijfskasstroom (ebitda) van 25 miljoen euro en meer dan 300 medewerkers. De onderneming is sinds kort ook actief in Zwitserland. “Dankzij de inbreng van Apheon is onze financiële overnamecapaciteit nu vrijwel onbeperkt”, zegt Lebon. “Onze strategie bestaat erin verder door te groeien via overnames, zowel nationaal als internationaal.”

Vorig jaar zette de West-Vlaamse makelaar voet aan de grond in Zwitserland met de overname van Mestria uit Genève. Dit jaar kwamen daar nog eens twee kantoren bij: HB Premium in Genève en Symphony Group in Lausanne. AlliA Insurance Brokers Suisse vertegenwoordigt daardoor nu al een premie-omzet van circa 60 miljoen euro.

“In Zwitserland vinden we een markt die veel gelijkenissen vertoont met België”, zegt Lebon. “Er zijn verschillende talen en culturen, wat voor een complexiteit zorgt die wij goed kennen. Maar in Zwitserland moet de consolidatie nog starten. Er zijn nog veel kleine makelaars actief, die geen opvolging hebben. Het is onze bedoeling daarin een actieve rol te spelen en een leidende broker in Zwitserland te worden.”

Nieuwe financieringslijn voor Hillewaere

“Ook wij gaan binnenkort een nieuwe reeks overnames aankondigen”, zegt Roel Druyts, de CEO van Hillewaere. “Wij hebben daarvoor een tweede financieringslijn ter beschikking. Hillewaere vertegenwoordigt momenteel 30 miljoen euro commissie-omzet, en ons strategisch plan voorziet in drie jaar tijd in meer dan een verdubbeling tot 70 miljoen euro.”

Hillewaere nam in de voorbije twee jaren al negen makelaarskantoren in Vlaanderen over. De vastgoed- en verzekeringsmakelaar uit Turnhout wordt via de investeringsmaatschappij Five Arrows Principal Investments gecontroleerd door de Londense zakenbank Rothschild & Co.

Lees ook: