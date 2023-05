FIT: ‘Turkse ondernemers willen niks liever dan betere relaties met Europa’

Komende zondag kiezen de Turken hun volgende president. De bedrijfswereld volgt de stemronde met argusogen.

Onder president Recep Tayyip Erdogan is de Turkse lira tot historische dieptepunten gezakt, en dat is een tweesnijdend zwaard, volgens Sara Deckmyn, lokaal vertegenwoordiger van het export- en investeringsagentschap Flanders Investment & Trade (FIT). “De Turkse export is vorig jaar met bijna 13 procent gegroeid. Tegelijk steeg de import 34 procent, zodat het tekort op de handelsbalans ontplofte met 138 procent. De zwakke lira stimuleert de export, maar maakt grondstoffen – die Turkije in dollar- en eurolanden moet halen – des te duurder.

Is Turkije ook voor energiebevoorrading aangewezen op het buitenland?

SARA DECKMYN. “Turkije kan van Rusland goedkope olie krijgen en zet in op eigen energiebronnnen, zoals geothermie, zonne-energie en windmolenparken op land. Onlangs heeft Turkije ook aardgasvelden gevonden in de Zwarte Zee.”

Hoe stellen de Belgische bedrijven in Turkije het?

DECKMYN. “Goed. Ik denk aan de pvc-profielenfabrikant Deceuninck, de logistieke spelers Katoen Natie en Essers, en de voedingsbedrijven Puratos en La Lorraine. Ze zijn al jaren actief op de Turkse markt en hebben geleerd om crisissen te overleven. Ze leggen niet al hun eieren in één mand. De Turkse vestiging van Deceuninck bijvoorbeeld exporteert een deel van haar producten naar de omliggende landen.”

Biedt de Turkse markt vandaag nog kansen voor Belgische bedrijven?

DECKMYN. “Nicheproducten, waarvoor geen lokaal alternatief bestaat, maken nog een kans. Concurreren met lokale producten heeft weinig zin, want de productiekosten zijn hier veel lager. Belgische exporteurs moeten ook nog rekening houden met flink gestegen transportkosten.”

Het Turkse conglomeraat Ciner bouwt een glasfabriek in Lommel. Het lijkt erop dat Turkse bedrijven de weg vinden naar Vlaanderen.

DECKMYN. “Het onzekere politieke klimaat in Turkije brengt risico’s met zich. Om die risico’s te milderen, breiden Turkse bedrijven hun activiteiten uit naar het buitenland. De interesse voor Vlaanderen is groot. Naast het adviseren van Vlaamse exporteurs, moet FIT ook buitenlandse investeringen aantrekken naar Vlaanderen. In veel landen moet FIT op zoek gaan naar investeerders, in Turkije komen ze naar ons toe. Vergeet niet dat vele Turken persoonlijke banden hebben met ons land: ze hebben er gewoond, of zijn er geboren, en willen zaken doen met ons. Hoe de verkiezingen komende zondag ook uitdraaien, de Turkse ondernemers willen niks liever dan betere relaties met Europa.”