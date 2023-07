Techbedrijf Protime wordt cosponsor van vrouwenwielerploeg SD Worx

Het Mechelse techbedrijf Protime wordt cosponsor van Team SD Worx, de succesvolle vrouwenwielerploeg van onder anderen Belgisch kampioen Lotte Kopecky. Bij de start van de Tour de France Femmes op 23 juli zal het logo van Protime voor het eerst op de shirts prijken.

Dat zowel voor- als achteraan, onder het logo van moederbedrijf SD Worx, zo meldt Protime vandaag in een persbericht.

“De aandacht voor vrouwenwielrennen zal in de toekomst enkel toenemen. Ons logo en merk zal via dit sponsorship in miljoenen huiskamers binnenkomen, en zo een extra boost geven aan onze naamsbekendheid en internationale groei,” zegt CEO Gille Sebrechts van Protime.

Lees hieronder verder

Professionalisering

“Het vrouwenwielrennen zette de jongste jaren grote stappen in professionalisering dankzij de steun van sponsors als SD Worx,” zegt teammanger Erwin Janssen van Team SD Worx.

“De komst van Protime als nieuwe cosponsor waarborgt de continuïteit en maakt dat Team SD Worx ook de komende jaren haar doelstellingen kan nastreven om de nummer één van de wereld te blijven. In de Tour de France Femmes gaan we ook voor het allerhoogste en willen we de gele trui mee naar huis nemen.”

2023 is tot dusver een topjaar voor Team SD Worx. Het pakte al 48 overwinningen. Lotte Kopecky veroverde voor het team de zeges in onder meer de Omloop Het Nieuwsblad, Nokere Koerse, de Ronde van Vlaanderen en het Belgische kampioenschap.

Protime

Protime, opgericht in 1995, is een bedrijf van circa 400 werknemers dat systemen van onder meer tijdregistratie, toegangscontrole en werkplanning – zowel software, hardware als dienst – verkoopt in eigen land en onze buurlanden. Het heeft een van de jongste bedrijfsleiders van het land: begin dit jaar volgde Gille Sebrechts op zijn 29e Peter s’Jongers op als CEO van het Mechelse techbedrijf.

Protime is een groeibedrijf dat actief is in België, Nederland en Frankrijk en nog wil uitbreiden naar Duitsland en Scandinavië, met de steun van moederbedrijf SD Worx. Het streeft naar een groei van 15 procent op jaarbasis en tienduizend bedrijven in heel Europa in zijn klantenbestand.

SD Worx

SD Worx, met hoofdkantoor in Antwerpen, is de markleider in België voor hr-oplossingen en een van de topdriespelers in Europa, met meer dan 82.000 klanten in 26 landen. Het had vorig jaar een geconsolideerde omzet van 962 miljoen euro.

Lees meer: