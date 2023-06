De Britse durfkapitalist CVC doet een kapitaalinjectie in SD Worx en wordt minderheidsaandeelhouder van het hr-dienstenconcern. Zowel SD Worx als CVC bevestigt het nieuws.

Het extra kapitaal zal worden geïnvesteerd om de Europese groeiplannen van SD Worx versneld uit te voeren, meldt SD Worx in een persbericht.

WorxInvest blijft meerderheidsaandeelhouder

CVC verwerft een belang van 22,5 procent. WorxInvest, de huidige aandeelhouder van SD Worx, blijft meerderheidsaandeelhouder en behoudt 77,5 procent van SD Worx. De financiële voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

De transactie wordt naar verwachting in de komende maanden afgerond, “na het verkrijgen van wettelijke goedkeuringen”, klinkt het nog.

Wat betekent deze deal voor SD Worx?

De kapitaalinjectie van CVC is een belangrijke mijlpaal voor SD Worx. De private-equityreus wordt de eerste externe investeerder aan boord van de groep.

“Dit is een zeer belangrijke deal voor SD Worx”, zegt Alain Mouton, die voor Trends de arbeidsmarktsector volgt. “Het bedrijf wil blijven groeien en daar heb je geld voor nodig. Het moet gigantisch veel investeren in digitalisering, want daar maak je het verschil als hr-dienstverlener.”

SD Worx, met hoofdkantoor in Antwerpen, begon ooit als een lokaal sociaal secretariaat en evolueerde tot een algemene hr-dienstverlener voor bedrijven. Intussen is het al enige tijd de markleider in België en een van de topdriespelers in Europa – volgens SD Worx zelf de grootste – met meer dan 82.000 klanten in 26 landen. SD Worx is daarnaast ook bekend als sponsor van een vrouwenwielerploeg met Lotte Kopecky.

‘SD Worx heeft zich altijd goed weten aan te passen aan een veranderende markt’

“SD Worx heeft zich altijd goed weten aan te passen aan een veranderende markt”, merkt Mouton nog op. “Het speelt al jaren internationaal, omdat de Belgische markt voor sociaal secretariaten verzadigd was. Die verbreding van zijn aanbod is een goede keuze gebleken. Door de dalende rentevoeten een tiental jaren geleden, tot dan zijn grootste bron van inkomsten, heeft het zijn businessmodel moeten aanpassen en ook dat heeft het met succes gedaan.”

Ook CVC is een reus in zijn sector. Het is een van de grootste private-equitybedrijven in de wereld, met een netwerk van 25 vestigingen in Europa, Azië en de Verenigde Staten. “Voor durfkapitalisten is het interessant om in bedrijven als SD Worx te investeren, het is een business die goed draait”, aldus nog Alain Mouton.

Geassisteerd

WorxInvest en SD Worx werden voor de deal geassisteerd door Morgan Stanley en Belfius als financiële adviseurs. Freshfields Bruckhaus Deringer trad op als juridisch adviseur. CVC werd geadviseerd door Kumulus Partners, BNP Paribas Fortis, EY en Allen & Overy.