De groeiende return van vrouwenwielrennen: ‘De overwinningen van Lotte Kopecky stralen af op SD Worx’

Drie jaar geleden stapte de hr-groep SD Worx als sponsor in het vrouwenwielrennen. Het werd een onverhoopt succes. De ploeg lijkt bijna onklopbaar en dat straalt ook positief af op het imago van SD Worx. “De ploeg is zoals het bedrijf: teamgericht, innovatief, internationaal en divers”, zegt CEO Kobe Verdonck. De sport kent wel nog wat groeipijnen.

Nieuws: op 19 juli maakte het Mechelse techbedrijf Protime bekend dat het cosponsor wordt van Team SD Worx. Lees meer.

De Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik, de Waalse Pijl, de Strade Bianche,… Met de Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Demi Vollering domineert de SD Worx-ploeg sinds begin dit jaar het vrouwenwielrennen. Op 23 juli, de dag dat de Ronde van Frankrijk voor mannen eindigt in Parijs, gaat er de Tour Féminin van start. Ook die wil SD Worx domineren.

Bij de hoofdsponsor, het hr-bedrijf met hoofdzetel in Antwerpen, zien ze het graag gebeuren. De instap in het vrouwenwielrennen is een schot in de roos. “We merken het effect tijdens gesprekken met potentiële medewerkers, bestaande en kandidaat-klanten: de eerste vijf minuten gaat het over wielrennen”, zegt CEO Kobe Verdonck.

“Het succes van SD Worx leeft, zelfs bij wie geen grote wielerkenner is. De overwinningen van Lotte Kopecky stralen af op ons bedrijf. Mensen maken associaties. Ze zien SD Worx winnen en dus zien ze ons als een succesvol bedrijf.”

Toen SD Worx in 2019 besloot aan sportsponsoring te doen, had het niet gedacht dat het zo’n vaart zou lopen. De instap in de sportwereld liep wel parallel met de groei-ambities van het bedrijf. Door een combinatie van organische groei en overnames is SD Worx (geconsolideerde omzet meer dan 962 miljoen euro) de voorbije jaren uitgegroeid tot de grootste Europese leverancier van payroll- en hr-oplossingen. Het biedt meer dan 82.000 bedrijven met samen 5 miljoen werknemers in 26 landen gebruiksvriendelijke hr-oplossingen.

Verdonck: “In 2019 hebben de raad van bestuur en het management zich als doel gesteld de Europese marktleider te worden. Dat sloeg intern aan, maar je moet iedereen meekrijgen. We promoten bepaalde waarden die je ook in de wielerploeg terugvindt: teamgericht, innovatief, internationaal en divers. We gaan bovendien tot het uiterste. De gelijkenissen tussen het bedrijf en de ploeg spreken voor zich.”

Engagement tot 2026

SD Worx koos voor een wielerteam, omdat het via die weg ook Europese zichtbaarheid krijgt, daar waar shirtsponsoring van bijvoorbeeld een voetbalploeg eerder lokaal is. Op het eerste gezicht lag het sponsoren van een mannenploeg voor de hand, een sport met een lange traditie in Europa. Maar de top van SD Worx koos voor het vrouwenwielrennen. “We willen inzetten op diversiteit en gelijke kansen”, legt Verdonck uit. “SD Worx wil zich verbinden met iets dat echt groeit. Jarenlang stond het vrouwenwielrennen niet echt op de radar.”

Investeren in een vrouwenploeg is een stuk minder duur dan in het mannenwielrennen. Team SD Worx is de beste ploeg ter wereld met een budget van 4 miljoen euro. Een groot verschil met het Nederlandse Jumbo-Visma bij de mannen (met Wout Van Aert en Tour-winnaar 2022 Jonas Vingegaard) dat over een budget van 35 miljoen euro zou beschikken. Het Britse Ineos is met maar liefst 46 miljoen euro de rijkste ploeg in het mannenwielrennen. “Daar zouden we niet meer zijn dan een cosponsor en een middenmoter zijn. Dan zijn we liever het nummer één bij de vrouwen”, zegt Verdonck.

Bij de instap in 2020 was SD Worx aanvankelijk een cosponsor, maar een jaar later werd het hr-dienstenbedrijf de hoofdsponsor. Het ging om een contract tot 2024, dat ondertussen is verlengd tot 2026. “De ploegleiding wou met enkele wielrensters een langetermijnverbintenis aangaan. Dus kwam de vraag om ons tot 2026 te engageren”, legt Verdonck uit. “Wij voelden dat we als vliegwiel voor de ploeg en de sport konden fungeren. Je moet gewoon lang genoeg investeren in zo’n ploeg om voor de nodige return te zorgen. Om te beginnen voor de loopbanen van de rensters. Het is een jong team, de meesten zijn tussen 18 en 26 jaar. Wie bij de ploeg komt, kan rekenen op een steengoede begeleiding, krijgt de garantie dat ze stappen vooruit kunnen doen en zullen winnen. En voor SD Worx is de naamsbekendheid effectief toegenomen.”

Meer op tv

Dat is onder meer te danken aan het feit dat het aantal wedstrijden in het vrouwenwielrennen niet alleen is toegenomen, ze worden ook meer op tv uitgezonden. Tien jaar geleden zond de VRT zo’n drie vrouwenkoersen uit, nu zijn dat er meer dan twintig. Ook nemen de kijkcijfers een hoge vlucht. In 2019 wist de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen net geen 160.000 kijkers te lokken. In april 2023 zat men aan het miljoen. In oktober 2021 werd de eerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen georganiseerd, die onmiddellijk bijna 2 miljoen kijkers lokte. Sinds vorig jaar vindt gedurende een week een Ronde van Frankrijk voor vrouwen plaats. Eurosport telde vorig jaar elke dag 14 miljoen kijkers.

KOBEVERDONCK “We willen inzetten op diversiteit en gelijke kansen.” © National

Het resultaat: wie op Google SD Worx intikt, ziet eerst de namen van Lotte Kopecky en Demi Vollering. “Je merkt wel dat tal van mensen niet weten dat we een hr-bedrijf zijn”, zegt Verdonck. “Je moet dus van je naam nog een bekender merk maken. Nu, we zijn een Europees bedrijf en wielrennen is vooral een Europese sport. De zichtbaarheid in onze doelmarkten zit dus goed. Neem de Ronde van Zwitserland in juni. Die had met Marlen Reusser een Zwitserse uit onze ploeg als winnares. Voor ons is dat heel belangrijk, want Zwitserland is een groeimarkt voor SD Worx. Je ziet direct de return.”

Er zit nog groeimarge op de aandacht voor vrouwenwielrennen. Op een webinar een maand geleden had sporteconoom Daam Van Reeth (KU Leuven) het over “discriminatie van de vrouwensport op tv”. In het tennis vinden de vrouwenfinales van grandslamtornooien op zaterdag plaats, die van de mannen op zondag, wanneer meer mensen voor hun tv zitten. In de koers is Parijs-Roubaix voor de vrouwen op zaterdag gepland, voor de mannen op zondag. De Waalse klassiekers in het vrouwenwielrennen – Luik-Bastenanken-Luik en de Waalse Pijl – worden voor de mannenwedstrijd gereden. Dat betekent een start om 8 uur en aankomst om 11.30 uur. “Er zitten dan nog maar weinig mensen voor tv en je kunt op dat moment bijvoorbeeld moeilijker klanten als gast uitnodigen”, zegt Kobe Verdonck.

Flanders Classics pakt het volgens de CEO van SD Worx verstandiger aan. De Ronde van Vlaanderen voor vrouwen vindt na de mannenwedstrijd plaats en houdt zo meer kijkers aan de beeldbuis gekluisterd.

100 euro en een appelflap

Een ander debat is dat van het prijzengeld. De tijd is allang voorbij dat de wielrensters zich tevreden moesten stellen met “100 frank een appelflap en uitzonderlijk een wasmachine”, zoals Yvonne Reynders, zestig jaar geleden een topper in de discipline, ooit stelde. De premies zijn gestegen, maar liggen nog altijd een stuk lager dan bij de mannen. Hetzelfde geldt voor de lonen. Mannen verdienen in het wielrennen zeven keer meer. Ondertussen hebben Flanders Classics en KPMG het project Closing the Gap opgestart. In alle voorjaarskoersen van organisator Flanders Classics wordt de prijzenpot voor mannen én vrouwen even groot. In de Ronde van Vlaanderen bedraagt het prijzengeld 50.000 euro voor de mannen en evenveel voor de vrouwen. De winnaar krijgt 20.000 euro. Kobe Verdonck is daar een voorstander van, maar wijst erop dat het een moeilijke oefening blijft, omdat de sport nog in een groeiproces zit. “We zijn voor gelijke verloning, maar je moet de realiteit onder ogen zien. De organisatoren dreigen met heel hoge kosten geconfronteerd te worden als ze hun budget in één keer sterk moeten verhogen. Je merkt dat sommige daardoor afhaken. Ik ben niet zo zeker dat de rensters vragende partij zijn voor prijzengelden die onmiddellijk worden gelijkgesteld. Ik denk dat ze eerst en vooral goed georganiseerde en veilige wedstrijden willen. Het prijzengeld zal groeien, maar het vrouwenwielrennen staat nog niet waar de sport bij de mannen staat.”