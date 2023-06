SD Worx-CEO Kobe Verdonck na de instap van CVC: ‘Ultieme stap zal beursgang zijn’

SD Worx wil met de kapitaalinjectie van de durfkapitalist CVC, de eerste externe investeerder aan boord van de hr-dienstengroep, de verankering in België verstevigen en verder groeien. Er staan nog overnames in de steigers en de ultieme stap zal een beursgang zijn, zegt CEO Kobe Verdonck aan Trends Kanaal Z.

U zei eerder dat SD Worx op eigen kracht verder kan. Waarom dan toch CVC aan boord halen?

KOBE VERDONCK. “We konden absoluut op eigen kracht doorgaan. De fundamentele reden waarom we CVC aan boord hebben gehaald, is dat we verder vooruit kijken. Met CVC hebben we een sterke financiële partner die ons bestuur kan versterken en onze strategie volledig ondersteunt. Dat gaat ons helpen om de volgende stap te maken in onze groei. We zijn heel sterk gegroeid in de afgelopen tachtig jaar, maar we kijken natuurlijk ook vooruit. We willen de verankering in België behouden, het grootste deel van de aandelen blijft bij WorxInvest. Onze doelstelling is ook om naar de beurs te gaan en met hun expertise zal dat zeker helpen.”

CVC moet dus vooral fungeren als accelerator?

VERDONCK. “Het kan een accelerator zijn, maar tegelijk ook de stabiliteit bieden die we willen om onze strategie uit te voeren. We staan voor heel grote investeringen in digitalisering, maar we willen ook verder uitbreiden.”

Het overnameparcours van de afgelopen jaren is indrukwekkend. Wat ligt nog meer in het verschiet?

VERDONCK. “Het belangrijkste voor ons is van onze klanten betere werkgevers te maken. Dat doen we in 26 landen in Europa, meer dan een verdubbeling in vergelijking met drie jaar geleden. We hebben in de voorbije drie jaar ook bijna tien overnames gedaan en er staan er nog in de steigers. In omzet zijn we verdubbeld in die tijd. Het gaat hard.”

Moet die groei nog sneller?

VERDONCK. “We kijken vooral naar verankering en een stabiel aandeelhouderschap. WorxInvest moet de meerderheidsaandeelhouder blijven. Maar we willen ons ook blijven versterken en een beursgang brengt ook verantwoordelijkheden in verband met ESG-criteria (environmental, social en governance, nvdr) en rapportage met zich, die bij onze professionaliteit horen. Voor een verankering is een beursgang de juiste toekomst. Dat zal de ultieme stap zijn.”

Kunt u daar al een termijn op zetten?

VERDONCK. “Dat zal ook macro-economisch bepaald worden. Wij gaan uit van drie tot vijf jaar.”