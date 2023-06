Nieuwe ontslagronde bij Spotify

Streamingplatform Spotify schrapt 200 banen in zijn podcastdivisie, zo kondigt het Zweedse bedrijf maandag aan. De ontslagen komen overeen met ongeveer 2 procent van het totale personeelsbestand van Spotify.

Enkele maanden geleden werden al eens 600 mensen ontslagen. De omzet groeide minder hard dan de kosten, klonk het toen.

Het bedrijf zegt dat deze nieuwe herstructurering “moeilijk maar noodzakelijk” is. Twee van de studio’s, Gimlet Media en Parcast, zullen fuseren tot Spotify Studios, terwijl The Ringer onafhankelijk zal blijven opereren. De voorbije jaren investeerde Spotify honderden miljoenen dollar in podcasts, waarmee het marktleider werd. Maar de rendabiliteit van deze activiteit moet nog bewezen worden, waarschuwen analisten.

De podcasts van Spotify bereiken tot 100 miljoen luisteraars.