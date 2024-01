LegalFly analyseert juridische documenten

Oprichters van scale-ups die een miljoen euro ophaalden of aan jaarlijkse omzet genereren, behoren tot een select gezelschap. Samen met Scaleup Vlaanderen gaan we in de One Million Club op zoek naar die Vlaamse groeibedrijven.

Uit de restanten van Netlog, ooit de Vlaamse tegenhanger van Facebook, verrees in 2011 het datingplatform Twoo. Al snel werd dat verkocht aan Match Group en ging het op in andere platformen van de moedergroep – een klus waar Ruben Miessen een bijdrage aan leverde. Samen met enkele collega’s verdiepte Miessen zich nadien in artificiële intelligentie (AI) bij een zusterbedrijf van Match Group, het alombekende Tinder. “We wilden businesscases rond generatieve AI bedenken, maar voelden al snel dat er binnen Tinder niet veel ruimte voor innovatie was, omdat nieuwe innovaties de winstgevendheid van Tinder konden bedreigen. Never change a winning product“, zegt Miessen.

Met z’n vieren besloten ze in 2023 een eigen bedrijf te lanceren, dat AI inzet om de juridische sector te helpen. “LegalFly is een copiloot die juridische documenten kan analyseren, zodat het gemakkelijker wordt om bijvoorbeeld contracten op te stellen. Dankzij onze tool kan dat voortaan tot wel 60 procent sneller”, vertelt Miessen. ‘We bouwden eerst een proefversie die we aan juristen voorstelden. Zij zagen al snel de mogelijkheden, ook al is het een unieke sector. Door inspiratiesessies op ons kantoor te organiseren en deel te nemen aan internationale evenementen tonen we juristen hoe ze legal AI kunnen gebruiken.”

“LegalFly draaide al na enkele maanden een mooie omzet en we trokken de aandacht van investeerders”, zegt Miessen. “Meer dan zeventig durfkapitalisten benaderden ons. Uiteindelijk haalden we 2 miljoen euro op bij Redalpine uit Zwitserland en investeerders als Mehdi Ghissassi, de director of product van Google DeepMind. Dat geld gebruiken we om ons team uit te breiden en nog meer op de internationale markt te focussen.”